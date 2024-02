Cristina Ferreira com vestido roxo, da cor do romance com João Monteiro, e de 1575 euros

Este domingo, 18 de fevereiro, é dia de festa na estação de Queluz de Baixo. Cristina Ferreira foi um dos rostos que já pisou a passadeira vermelha do Casino Estoril, na festa de aniversário da TVI, e escolheu um vestido longo com folhagem no ombro e de uma cor carregada de significado.

A opção recaiu sobre um vestido da autoria do designer libanês Elie Saab, avaliado em 1575 euros, e roxo, o mesmo tom que tem usado para pontuar as imagens românticas com o companheiro, o ex-tenista e professor João Monteiro.

Este primeiro visual da noite de festa de celebração de Queluz de Baixo foi complementado com uns sapatos Maison Valentino.