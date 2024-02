“De Westeros a Windsor”. Príncipe William condecora Emilia Clarke e a mãe

A mensagem chega diretamente do príncipe William. “De Westeros a Windsor, é um verdadeiro prazer homenagear Emilia Clarke e mãe Jennifer pelo trabalho de caridade que têm feito com a SameYou.org”, lê-se no Instagram oficial da casa de Gales.

O sucessor ao trono britâncio convocou mãe e filha, estrela da série A Guerra dos Tronos para as condecorar pelo que têm vindo a desenvolver junto de pessoas que estão a atravessar tratamentos e recuperações provocadas por lesões cerebrais.

Recorde-se que Emilia Clarke, num mesmo período em que gravava as várias temporadas da série em que interpretou a rainha Daenerys Targaryen, foi diagnosticada com dois aneurismas (em 2011 e 2013) que a colocaram em perigo de vida, uma condição de saúde sobre a qual viria a falar publicamente, anos depois, em 2019, num texto publicado na revista The New Yorker. Pode, aliás, relê-la aqui.

Atravessar este de processo de doença levou-a a criar com a mãe, Jennifer Clarke, uma instituição vocacionada para o apoio a quem sofre lesões cerebrais, a SameYou.

“Ter um prémio como este… a cereja do bolo”, afirmou a atriz, de 37 anos, após a cerimónia de entrega da condecoração.

Para a mãe, Jennifer, este reconhecimento coroa o trabalho que tem vindo a ser feito. “Estamos a fazer isto para tentar ajudar outros que já o fazem há muito mais tempo que nós, a procurar fazer as mudanças que são desesperadamente necessárias”.