Desejo sexual diferente? A comunicação é essencial

Se tiver numa relação amorosa há dois ou três meses é normal que a sua libido tenha sofrido alterações. Isto quer dizer que a fase de lua-de-mel do namoro chegou ao fim e agora vai regularizar.

Daqui para a frente, se mantiver um desejo diferente do que o seu parceiro, aproveite para conversar e tentar explicar a sua vontade. Caso tenha muito mais desejo, comece por tentar romantizar a situação e criar um momento a dois diferente.

Se num relacionamento duradouro continuar a ser rejeitada, deve abrir o jogo e falar com o companheiro, pois pode existir algum problema de intimidade, trabalho ou pessoal que não tenha conhecimento, alertam os especialistas.

Quando se sentar para dialogar sobre o assunto, tenha empatia e não o faça num tom acusatório.

As necessidades sexuais são um assunto tão importante como os filhos, as responsabilidades da casa ou do trabalho numa relação a longo prazo, diz a escritora e especialista em relações Susan Winter.