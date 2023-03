Dia do Pai: Como lidar com o primeiro período das filhas

Lidar com a primeira menstruação das filhas não é tarefa fácil para muitos progenitores, sendo que alguns mantêm a distância na hora de a delegar, deixando-a a cargo da mãe ou até de uma amiga. No entanto, além de não poder continuar a ser uma função exclusiva das mulheres, estar envolvido na vida das filhas também é estar a par do assunto.

Quando chega a altura da primeira menstruação, os pais devem manter a calma desde logo ao abordar o tema e dar o seu melhor, mesmo que não estejam certos do procedimento.

Para que não tenham de ficar constantemente angustiados e preocupados no momento de agir e lhes facilitar o afazer, a INTIMINA – marca de produtos dedicados ao cuidado da saúde íntima feminina – desmistifica o tema num guia em que lhes mostra passo-a-passo como lidar com o ciclo menstrual. A par do guia, a marca disponibiliza também o e-book Wonder Girls a fim de auxiliar adolescentes a conhecer as suas mudanças corporais da puberdade e que pode ser lido em conjunto.

Os pais devem começar por perceber o que é o período e como acontece. Depois, devem deixar as filhas falarem e colocarem perguntas sobre esta fase.

Outra medida que devem colocar em praticar é pesquisar e falar sobre os diferentes tipos de produtos menstruais e fazer um pequeno “kit menstruação” com todos os elementos, sendo eles:

Penso – Usa-se na parte interior das cuecas e é feito de material absorvente. Há de vários tamanhos e espessuras, dependendo do fluxo. Devem ser trocados a cada 3 a 4 horas, ou menos se o fluxo for mais abundante, e devem ser descartados sempre no lixo.

Tampão – Aplica-se dentro da vagina e também é feito de material absorvente. Dispõe igualmente de vários tamanhos, com maior ou menor capacidade de absorção, e alguns formatos vêm com um aplicador para ser mais fácil a sua inserção. Devem ser trocados aproximadamente de 4 em 4 horas, ou menos se o fluxo for mais abundante, e devem ser sempre depositados no lixo tal como o penso.

Copo menstrual – É um pequeno copo feito de silicone de grau médico, bastante maleável, que tal como o tampão se insere dentro da vagina. Porém, ao invés dos pensos e tampões, o copo menstrual recolhe o fluxo e não o absorve. Pode ser usado até oito horas e constitui a opção mais saudável para o corpo e também a mais sustentável, visto que é reutilizável até 10 anos. Existe do mesmo modo em vários tamanhos e formatos, consoante a fisiologia da mulher e a abundância do fluxo.

Cueca menstrual – Trata-se de uma cueca, à venda nas grandes superfícies e que tem propriedades absorventes. É lavável na máquina, devendo sempre ser passada previamente por água fria, para que o sangue saia sem manchar.

Devem ainda constar cuecas extras no kit, uma vez que o primeiro período pode aparecer a qualquer momento e em qualquer lugar.

A par do kit, os pais não devem descurar de explicar que o período menstrual é algo normal na vida das mulheres, visto que há muitas que sentem vergonha quando o têm. Durante a conversa, devem aproveitar igualmente para incentivar as filhas a apoiar mutuamente outras raparigas na mesma situação.

Explicar à filha que há sintomas que podem não ser normais durante esta fase e identificá-los é igualmente imprescindível. Se se der o caso, os pais têm de consultar um médico e pedir ajuda.

Por último e não menos importante, devem celebrar em vez de encararem como um tabu. Afinal de contas, o primeiro período é uma etapa importante e alegre na vida das adolescentes. Além do mais, ao participarem nela, os pais mostram às raparigas que é normal os rapazes saberem do assunto, fortalecem a relação entre os géneros e quebram barreiras para o futuro.