Dicas para criar hábitos de leitura nas crianças

A leitura é um hábito pessoal que só traz vantagens a qualquer pessoa que o desenvolva. Contudo, incentivando-a às crianças, desde tenra idade, as capacidades que se desenvolvem são mais apuradas. Ler estimula a criatividade, a imaginação, o pensamento crítico, a compreensão e a comunicação, habilidades benéficas para qualquer situação, seja futuramente na escola ou na carreira profissional.

Mas como é que conseguimos colocar as crianças para ler quando agora estas tendem sempre para a tecnologia? Trazemos-lhe algumas dicas que podem ajudar.

Para começar, as crianças usam sempre os pais ou irmãos mais velhos, se assim for o caso, como exemplos a seguir. E acabam por imitar o comportamento destes. Assim, é importante que os pais também se mostrem com esse hábito da leitura.

Além disso, pais assíduos terão mais probabilidade de frequentar bibliotecas, livrarias e feiras do livro, um bom ambiente para as crianças terem contacto com os livros e para surgirem sentimentos de interesse e curiosidade.

Se em sua casa tiver algum espaço que não esteja a ser utilizado, pode criar um “cantinho da leitura”, decorado para o efeito, sem distrações. Ao ter um local próprio para a ler, a criança pode-se sentir mais tentada a fazê-lo.

É também importante, ao escolher um livro, que este seja adaptado para a idade e de interesse da criança, de temas que lhe interessem ou suscitem curiosidade.

Além disso, nunca deve obrigar a ler, ou definir um certo número de páginas a folhear no dia. A leitura deve ser visto como algo divertido e que seja da vontade do leitor. Ao obrigar a criança a ler, só irá fazer com que sinta cada vez menos vontade.