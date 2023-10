Disney faz 100 anos e chama as personagens toda para a festa. Ora veja!

Do Mickey a Moana, do Winnie the Pooh à Elsa passando por centenas de personagens que a Disney criou e alimentou na memória coletiva, todas vão estar juntas para a festa dos 100 anos, que se assinala esta segunda-feira, 16 de outubro.

A gigante da animação criou a curta-metragem Once Upon a Studio, ou Era uma vez um estúdio, na qual surgem misturadas personagens animados históricos no cenário real onde tudo começou, em Burbank, Califórnia. A curta está disponível a partir desta segunda, 16 de outubro, data exata do centenário, em todas as propriedades do conglomerado. Em Portugal, estará disponível no Disney+ e todos os canais Fox, Disney Channel e Disney Júnior, e 24kitchen.

Mas enquanto não assiste, pode ver o trailer abaixo:

Realizada por Trent Correy e Dan Abraham, Era uma vez um estúdio, representação de tudo o que a Disney fez, conta uma história de comunhão e celebração, roçando o humor nalgumas partes e a comoção noutras, com 543 personagens de 85 filmes e curtas-metragens da Disney.

“Sabíamos desde o início que queríamos representar tudo, desde a Branca de Neve ao novo Wish, por isso tivemos muito por onde escolher”, disse o realizador Trent Correy, num evento de antecipação no cinema El Capitan, em Hollywood.

Com 100 anos de personagens, os desenhos animados têm um visual distinto relativo à época em que foram lançados, mas não se trata de animação de arquivo.

“Não usámos qualquer tecnologia de IA [Inteligência Artificial] para fazer esta curta”, afirmou Correy. “A animação é 100% nova. Os dálmatas sentados em frente à televisão foram desenhados para parecer daquela era”, continuou.

O mesmo com os personagens de “O Livro da Selva”, “Pinóquio” e outros clássicos. A equipa “fez um grande esforço” para garantir que os desenhos tinham o aspeto esboçado dos anos de 1950 e de 1960, ou da era em que surgiram.

Uma escolha similar foi feita para a música, criada por Dave Metzger. Apesar de ser nova, a banda sonora remete para os filmes originais, como por exemplo “As Aventuras de Peter Pan”, de 1953.

Para fazer as vozes, os realizadores tentaram encontrar timbres o mais parecidos possível com os originais, porque muitos dos atores que interpretaram estes personagens já morreram.

“Percebemos que só íamos ter uns segundos com cada personagem, por isso precisavam de parecer e soar exatamente como as pessoas se lembram deles”, referiu Dan Abraham.

O realizador contou que muitos funcionários dos estúdios Disney pediram para trabalhar na ‘curta’, pela carga emocional envolvida.

“Tantos destes momentos levam-nos de volta para a nossa infância”, descreveu Abraham. “Penso que estes personagens são nossos amigos, são a nossa família, com quem crescemos. É bom vê-los outra vez.”

A produção esteve a cargo de Yvett Merino, vencedora de um Óscar pela animação de “Encanto”. No evento, a produtora disse que não só a ‘curta’ é uma representação de tudo o que a Disney já fez, “mas também um lançamento para a próxima geração”. Uma passagem do testemunho que é simbolizada nas imagens iniciais.

Além dos personagens — clássicos e modernos — a equipa também quis prestar homenagem aos artistas e disruptores que passaram pela Disney ao longo do último século.

“Para mim, aquilo em que a Disney se especializa e que me faz querer trabalhar no estúdio é que há uma sinceridade subjacente nos personagens”, afirmou Dan Abraham. “Há uma verdade que estamos sempre a tentar encontrar. Queremos ver-nos a nós próprios ou aos outros nesses personagens e identificar-nos com a sua verdade”.

A curta tem oito minutos e meio e é a face visível das celebrações do centenário na data certa, depois de um ano com inúmeros momentos a marcar o aniversário.

“Todos crescemos com a Disney”, disse Jennifer Lee, diretora criativa dos estúdios Walt Disney Animation a quem a dupla de realizadores propôs a ideia durante a pandemia.

A empresa foi fundada a 16 de outubro de 1923 pelos irmãos Walt Disney e Roy Disney. O seu nome original era Disney Brothers Studio.

com Lusa