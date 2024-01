Dose diária de sumos 100% de fruta aumenta peso de crianças, diz estudo

Apresentados com uma das formas de promover a inserção de fruta nos regimes alimentares, a ingestão de sumos com 100% de fruta podem trazer efeitos menos esperados, sobretudo nos mais novos.

Uma análise que combina múltiplos estudos, aponta para um impacto maior de ganho de peso nas crianças do que nos adultos. Na faixa etária infantil, os testes relataram um aumento de 0,03% no Índice de Massa Corporal (IMC), o que compara com incremento de 0,02% no IMC nos adultos e após o consumo diário deste tipo de sumo. Com esta correlação verificada, antecipa-se também o risco de aumento de peso ou mesmo obesidade.

“Com base nas evidências disponíveis de estudos de coorte prospectivos, uma porção por dia de sumo de fruta 100% foi associada ao ganho de IMC entre crianças”, afirmam os investigadores nas conclusões. Estes sublinham que este tipo de sumo contribui para o aumento de peso de crianças devido “às elevadas quantidades de açúcares que contêm”. Além disso, são bebidas que não produzem a sensação de saciedade por se tratarem de opções “com pouca ou nenhuma fibra em comparação com a fruta inteira”.

O resultado da investigação, publicada a 16 de janeiro na revista científica norte-americana JAMA Pediatrics (e que pode ser lido no original aqui), decorreu da meta-análise de testes em crianças e adultos de diferentes faixas etárias, mais especificamente, 17 estudos diferentes com coortes contendo no total 45.851 crianças de um a 15 anos de idade e 25 estudos com adultos a utilizarem 6 coortes de adultos com o total de 268.095 indivíduos de idade mediana entre 25 e 59 anos.

Por isso, os investigadores, de acordo com os resultados, recomendam a limitação e redução do consumo deste tipo de sumo diário para todas as idades, mas principalmente para crianças “para evitar a ingestão excessiva de calorias e o ganho de peso”.

