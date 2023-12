Entrar em 2024 a brilhar, sem medo de rebentar pelas costuras. Calças a partir de 12 euros

As lantejoulas, as franjas resplandecentes com e sem missangas, o veludo lustroso, o cetim com reflexos e tudo o que é metalizado. A festa para entrar novo ano de 2024 quer-se cheia de brilhos e, de preferência, em absoluto conforto.

As saias ou vestidos muito justos ou curtos que fazem dispersar do foco da diversão podem bem ser substituídas por calças que a vão deixar dançar cheia de estilo, classe e conforto até ao primeiro dia do novo ano raiar.

Com maior ou menor discrição, há brilhos para todas as intensidades e carteiras. Algumas insígnias já entraram em descontos nesta terça-feira, 26 de dezembro, portanto, aproveite e agarre já a sua opção.

Importante vincar que estas sugestões não a vão deixar ficar mal no resto do ano porque, como peças únicas que são, podem vir a ser úteis em múltiplas ocasiões, não necessariamente de festa, mas como toque de ousadia e distinção.

Business velvet trousers, high waist, wide leg, C&A, 49.99€

Calças caneladas com fio metalizado, Zara, 25.95€

Calças com Franjas e Lantejoulas, Sfera, no El Corte Inglés, 35.99€

Calças com lantejoulas, H&M, 39.99€

Calças com lantejoulas, H&M, 49.99€

Calças com Lantejoulas, Woman ECI, no El Corte Inglés, antes 39.99€ agora 29.99€

Calças de fato com lantejoulas, Mango, antes 49.99€ agora 39.99€

Calças de gana metalizadas, Parfois, 35.99€

Calças de lantejoulas à boca de sino, Mango, antes 39.99€ depois 29.99€

Calças De Lantejoulas, Parfois, 49.99€

Calças de veludo, Lefties, 15.99€

Calças, Lanidor, antes 59.90€ agora 29.95€

Calças, Lanidor, antes 99.90€ depois 49.95€

Calças Marina Wide Leg Cropped Cintura Alta Coated, Tiffosi, antes 35€ agora 15.99€

Calças plissadas de veludo, Mango, antes 29.99€ depois 19.99€

Calças plissadas Foil, Zara, 27.95€

Calças Wide Leg Brilho com Cinto, Tiffosi, antes 19.99€ depois 12.99€

Leggings à boca de sino com lantejoulas, Zara, 39,95€

Sequin trousers, high waisttapered fit, C&A, 39.99€