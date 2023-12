Entre lucros e a polémica, presidente da Zara Marta Ortega já foi mãe

Manuel Torretta Ortega, nascido na Corunha, em Espanha, é o terceiro da filho da presidente do grupo gigante têxtil Inditex, Marta Ortega, e o segundo da relação que mantém com Carlos Torretta.

A herdeira deste império que detém marcas como a Zara, Massimo Dutti, Berskha, Oshyo, Pull & Bear, terá sido, como avança a revista espanhola Hola, mãe, e o bebé vai juntar-se a Amâncio, fruto do primeiro casamento o cavaleiro Sergio Álvarez, e Matilda, da união de Ortega e Torretta.

Uma boa nova que se junta a um contexto económico com resultados positivos para o grupo, naquela que é a primeira vez que o lucro da empresa superou os quatro mil milhões de euros num ano fiscal e o grupo considerou 2022 o “melhor ano da sua história”.

Mas nem tudo têm sido notas positivas. Esta semana, a Zara foi alvo de boicote e de polémica à escala mundial devido a uma campanha publicitária a uma nova coleção de vestuário que, pela sua imagem, evocou, junto dos consumidores, parecenças com a guerra e as mortes em Gaza. A marca removeu as imagens e justificou como sendo um “mal-entendido”.

Também no início desta semana, entrou em vigor, na Zara uma nova plataforma de venda de roupa em segunda mão e de uma rede de arranjos de roupa e acessórios.