Subsituir botões e fechos e os arranjos de costura ‘chegam’ à Zara

Aquela peça antiga que gosta mas que tem fecho ou as costuras estragadas, os botões que já caíram e estão sem par e outros arranjos de roupa e acessórios da Zara vão poder começar a ser reparados a partir de 12 de dezembro.

A iniciativa da Inditex vai “poder realizar-se num procedimento completamente online ou numa loja Zara”, com a reparação a ter lugar por “intermédio de fornecedores locais”, refere o comunicado enviado às redações nesta terça-feira, 5 de dezembro.

O novo segmento Pre-Owned estará disponível no menu principal de Zara.com e vai contar, para lá da reparação, com mais dois tipos de serviços: a venda e a doação. Na primeira possibilidade há “a oportunidade de vender as peças de roupa Zara de qualquer coleção”, numa estrutura “organizada por categorias de produto com informação detalhada de cada artigo, entre a qual se encontra a informação original da Zara sobre a peça de roupa e as imagens atuais proporcionadas pelo vendedor”.

Quanto à doação, fonte oficial afirma que “os clientes podem solicitar a recolha ao domicílio de roupa usada para ser doada a entidades sem fins lucrativos. Estas encarregar-se-ão de a classificar para serem reutilizadas, sempre que seja possível, ou então reciclá-las se estas chegaram ao fim do seu ciclo de vida, apoiando o desenvolvimento de projetos nas comunidades locais. Este serviço aceita produtos de qualquer marca”, lê-se.

A plataforma Pre-Owned chega a Portugal e a países como Espanha, Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Finlândia, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo e em Países Baixos. Um alargamento da experiência depois de estar em marcha no Reino Unido há um ano e em França desde setembro.

Recorde-se que neste último trimestre de 2023, o governo francês tinha anunciado que iria começar a pagar um bónus para incentivar as pessoas a repararem as roupas e sapatos danificados, em vez de os deitarem fora ou comprarem novos. “A partir de outubro, os consumidores poderão ser apoiados no arranjo das suas roupas e sapatos”, afirmava, então, a secretária de Estado para a ecologia, Berangere Couillard, durante uma visita às instalações parisienses de La Caserne, um centro de moda responsável. A governante convidou “todas as lojas de costura e sapateiros a aderir ao sistema”, para serem rotulados pela organização ecológica Refashion.

Também a União Europeia tem vindo a definir legislação para diminuir o desperdício no setor da moda e promover a circularidade. Em março do ano passado, deu luz verde a uma diretiva segundo a qual os fabricantes teriam de garantir, por exemplo, que as roupas fossem ecológicas e resistentes, com informação aos consumidores de como reutilizar, reparar e reciclar as suas peças de vestuário.

Já esta terça-feira, 5 de dezembro, a iniciativa conheceu novo desenvolvimento – com a aprovação do Parlamento Europeu e dos Estados-membros – no sentido de proibir a destruição de roupa e calçado não vendido.