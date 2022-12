Escadas rolantes da Baixa-Chiado vão ser substituídas

Quatro escadas rolantes da estação do metro de Lisboa da Baixa-Chiado vão ser substituídas e três modernizadas, obra no valor de 1,47 milhões de euros inserida no plano de adaptação e modernização das estações.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, 20 de dezembro, o Metropolitano de Lisboa revela que adjudicou à empresa Kone Portugal Elevadores “uma empreitada na estação Baixa – Chiado para substituição de quatro escadas mecânicas e modernização de mais três”.

O valor total da empreitada, que se insere no plano de adaptação e modernização das estações que o metro de Lisboa tem vindo a concretizar no âmbito do Plano Nacional para a Promoção da Acessibilidade, é de 1,47 milhões de euros.

As escadas rolantes que vão ser substituídas dão acesso à Rua do Crucifixo e as que vão ser modernizadas dão acesso ao Largo Chiado, de acordo com a nota.

Segundo a empresa, o contrato para as intervenções será assinado “logo que estejam cumpridos todos os trâmites legais da adjudicação, nomeadamente apresentação de documentação e garantias bancárias”.

As escadas mecânicas da estação da Baixa — Chiado estão por diversas vezes avariadas, sendo frequentemente alvo de queixas dos utentes devido aos constrangimentos que provocam no acesso à estação e ao exterior.

No âmbito das intervenções de beneficiação de acessibilidades e modernização de equipamentos mecânicos, o metro de Lisboa já realizou “um investimento total de cerca de 5,12 milhões de euros, prevendo-se que até 2025 venha a ter 52 estações com acessibilidade plena”, de acordo com a empresa.

Este número não contempla as novas estações previstas no plano de expansão, que já abrirão ao público dotadas de todos os equipamentos necessários e meios de acessibilidade plena.

Atualmente, das 56 estações da rede do metro de Lisboa, 40 possuem acessibilidade (71,4%), ou seja, permitem o acesso pleno a pessoas com mobilidade reduzida, através de elevadores entre o átrio de bilheteiras e a superfície, e entre o átrio e o cais, bem como escadas mecânicas e/ou tapetes rolantes.

De acordo com o Metropolitano de Lisboa, as restantes estações dispõem, também, na sua generalidade, de equipamentos mecânicos que conferem “uma boa acessibilidade, ainda que não plena”, bem como outros sistemas para pessoas com outras deficiências.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião), funcionando, normalmente entre as 06:30 e as 01:00 horas.

Atualmente encontra-se em execução o Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa que prevê o prolongamento da estação Rato (da linha Amarela) à estação Cais do Sodré (da linha Verde) com duas novas estações: Estrela e Santos.