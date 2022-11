Está encontrada a palavra americana do ano e envolve relações tóxicas

Cada vez mais presente no léxico das relações amorosas – mas não só – o gaslighting descreve um modelo bastante tóxico de amar e, em 2022, acaba de ganhar um novo título: a palavra do ano para o dicionário norte-americano Merriam-Webster.

A escolha deste vocábulo foi feita com base no número de pesquisas realizadas pelos internautas ao longo de um ano e numa plataforma que garante receber, em média, 100 milhões de pageviews por mês.

Olhando ao detalhe para o significado apresentado pelo próprio dicionário online, o gaslighting trata-se de “manipulação psicológica de uma pessoa geralmente durante um longo período de tempo que faz com que a vítima questione a validade dos seus próprios pensamentos, perceção da realidade ou memórias e normalmente leva à confusão, perda de confiança e autoestima, incerteza emocional ou instabilidade mental e dependência do perpetrador”.

Definição que, como se pode verificar, denuncia a existência de toxicidade, podendo ocorrer em qualquer tipo de relação com contornos pouco saudáveis: de amizade, de intimidade, mas também no espectro social e até, de forma mais geral, no plano da comunicação.

Uma tática usada por abusadores emocionais e que consegue, na maioria dos casos, fazer com que a vítima não consiga perceber que está a ser manipulada. “Pessoas que não conseguem argumentar o seu ponto de vista ou defender as suas palavras usam o gaslighting como uma ferramenta”,vincou a terapeuta Shannon Thomas, autora de Healing From Hidden Abuse, ao site norte-americano HuffPost.

Apesar de ser a palavra do ano em 2022, o termo terá surgido há quase um século, mais concretamente em 1938, numa peça de Patrick Hamilton – mais tarde adaptada para dois filmes na década de 1940 -, na qual um marido tenta convencer a esposa de que ela está a enlouquecer para distraí-la do seu comportamento criminoso. A peça, cuja história reportava a 1880, era apelidada de Gas light.