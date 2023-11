Estas salas de cinema portuguesas agora têm camas VIP

A UCI Cinemas acaba de inaugurar, na Amadora, um conjunto de salas de cinema LUXE. Uma iniciativa que pretende dar novo fôlego ao gosto de consumir sétima arte, mas que quer apostar no conforto e na tecnologia.

“Todas as salas têm cadeiras reclináveis, com mais de dois metros de espaço entre filas e com uma mesa individual. Além disso, o cinema também tem disponíveis 8 VIP Beds, que permitem aos clientes deitar-se como se estivessem numa cama verdadeira”, lê-se no comunicado enviado às redações.

A aposta aberta ao público surge após processo de remodelação da estrutura – como nove salas e 965 lugares – já existente no centro comercial UBBO, na Amadora, e que acomoda novas valências tecnológicas. A nova proposta “dispõe da sala ISense, com um ecrã de parede a parede, um projetor laser 4K e um sistema de som Dolby® Atmo que submerge o espetador no filme para gerar uma sensação totalmente imersiva”. Entre as novidades, o mesmo comunicado destaca a existência de “uma sala D-BOX, com um sistema que permite que os assentos incorporem movimentos sincronizados com a imagem e o som do filme, tornando possível que o espetador se converta em parte da ação”.

“Estamos a levar o conforto, tecnologia e entretenimento mais longe, criando um espaço onde os amantes do cinema podem desfrutar da sétima arte de uma forma que não existia antes. O nosso objetivo é fazer de cada visita às nossas salas de cinema, uma experiência multissensorial inesquecível, onde a qualidade e o conforto fazem de cada filme um momento único”, afirma, citado na mesma nota enviada às redações, Ramón Biarnés, Managing Director Northern & Southern Europe – Odeon Cinemas Group.