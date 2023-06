Estes são os milhões só em roupa emprestada para ‘And Just Like That’

A montra do luxo, do vestuário, do calçado e da joalharia abriu no O Sexo e Cidade e continua na série And Just Like That, que agora regressa à plataforma de streaming HBO para a segunda temporada.

Esta história protagonizada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis pode até ter perdido umas das mais icónicas personagens – Kim Cattrall -, mas não perdeu o alcance em matéria de moda de luxo e design, acessórios e beleza. E, claro, tudo pensado ao pormenor e… emprestado.

Segundo contas feitas pelos responsáveis de guarda-roupa desta série, esta segunda temporada já soma três milhões de dólares (cerca de 2,8 milhões de euros) em roupa emprestada pelas marcas e usada pelas protagonistas.

“Pedi a uma pessoa do meu departamento para rastrear, em dólares, quantas roupas emprestadas tínhamos já usado. E o acumulado mais recente que vi vai nos três milhões de dólares”, afirmou Molly Rogers, figurinista a par de Danny Santiago, em entrevista à revista norte-americana Harper’s Bazaar.

E acrescentou: “Não poderíamos fazer esta série sem termos de pedir roupas emprestadas. Com um orçamento médio para televisão, não haveria dinheiro para comprar a última carteira da Bottega.”

Recorde-se que a série O Sexo e a Cidade trouxe até ao domínio público os sapatos Manolo Blahniks, usados por Carrie Bradshaw, e a carteira Hermes Birkin, imagem de marca da personagem Samantha Jones, entre tantas outras peças icónicas e que fizeram sonhar o auditório.

A segunda temporada de And Just Like That vai contar com 11 episódios e a estreia teve lugar na quinta-feira, 22 de junho.