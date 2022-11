Evolução de estilo e irreverência de Ana Moura

Exuberante, ousada e confiante. A fadista Ana Moura subiu ao palco do Capitólio, em Lisboa, para apresentar Casa Guilhermina. Um álbum que abre uma nova dimensão no percurso musical de Ana Moura, carregando-o de referências: as dela. O fado, o folclore, a kizomba, o flamenco e o semba, o acordeão e a eletrónica todos juntos num novo trabalho e na pele de uma mulher confiante, “super-heroína”, como a própria se teve vindo a apresentar em múltiplas entrevistas.

À boleia de uma noite de celebração, no âmbito do Festival Super Bock em Stock, na sexta-feira, 25 de novembro, e de uma irreverência e sedução assumidas por Ana Moura, eis uma perspetiva de estilo da fadista que sempre se apresentou com um outro olhar. Reveja os primeiros anos e a evolução de estilo da cantora.

Ana Moura apresenta novo álbum ‘Casa Guilhermina’, em Lisboa, a 25 de novembro [Fotografia: Instagram/Ana Moura]

Ana Moura nos Globos de Ouro, em outubro de 2022 [Fotografia: Instagram/Ana Moura]



Em setembro de 2010 [Fotografia: Jorge Carmona / Global Imagens]