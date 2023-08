Exercícios que podem prevenir a inflamação, mesmo estando em viagem

A inflamação crónica pode acontecer devido a vários fatores: alimentação, hidratação, sono, entre outros. Tal pode ser controlada através da adoção de um estilo de vida saudável, como comer menos alimentos processados, dormir o suficiente, controlar o stress, não fumar, limitar a ingerir de álcool e praticar exercícios físicos.

A atividade física pode reduzir significantemente a inflamação crónica e só precisa de 20 a 30 minutos por dia para se exercitar. Alguns dos exercícios são simples e podem ser feitos em casa com acessórios que tem. Além disso, durante viagens, tais também podem ser executados no quarto de hotel, por exemplo, uma vez que quando viajamos estamos mais propensos a ficar inflamados devido a fatores como uma nova gastronomia.

Para começar, uma flexão feita na parede. Esta também pode ser feita no chão, como é a tradicional. Contudo, quem tiver mais dificuldades poderá executá-la em alguma superfície mais alta. Os agachamentos também podem ser realizados com o peso do próprio corpo ou com algum objeto que possa dificultar o movimento, tornando-o mais pesado.

A remada para costas pode ser feita com a utilização de uma toalha, uma barra ou um elástico. Neste exercício, deve ficar em pé ou sentado, com os ombros para baixo e para trás e os braços afastados. Segure o objeto esticado com as palmas voltadas para cima. Puxe em direção ao umbigo, trazendo os cotovelos para trás.

A rosca para bíceps, semelhante à remada, pode ser feita com a utilização de uma toalha, uma barra ou um elástico. Neste exercício, deverá começar com os braços esticados, próximos ao corpo, com as palmas para cima. Levante o acessório até o peito para fazer uma rosca de bíceps.

A passada é um exercício que imita o caminhar, contudo, com passos maiores e a cada um que der, deve agachar. Deste modo, pode fazê-lo em andamento ou parado. Os abdominais são conhecidos de muitos também e pode fazer a variação que desejar.