Festa de verão da TVI. Barriga lisa não quer camisa

Mais do que escolher o vestido certo, é tempo de ter o abdómen no ponto. As principais estrelas da TVI apostaram mais em mostrar a barriga do que o decote na noite de sábado, 1 de julho, na já conhecida festa de verão do canal.

Uma celebração que, contudo, trocou o já habitual Algarve por Lisboa. O espaço Sud foi, assim, palco de eleição para dar corpo a uma tendência da moda que já conta com, pelo menos, dois anos nas passerelles e nas passadeiras vermelhas does eventos internacionais.

Uma tendência que, de resto, requer muito trabalho físico para exibir as irrepreensíveis curvas para o verão.

Cristina Ferreira voltou a apostar na ousadia e evocou um tema que já tinha vindo do ano passado: as cuecas. Porém, fê-lo agora de maneira diferente, escolhendo um coordenado preto de uma marca brasileira e que se destacava pela transparência.

Rita Pereira também trouxe um ligeiro cheiro a Brasil na escolha de indumentária que fez, sendo uma peça das suas coleções e concebida por ela.

Veja abaixo as outras opções que deram nas vistas da festa de verão da TVI.