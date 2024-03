França submete deputados masculinos a simulador de menstruações dolorosas

Mais do que falar, mais vale mostrar. Talvez a pensar nisto, mas claramente a propósito da luta pela baixa menstrual para mulheres que lidam com dores incapacitantes durante os períodos, os deputados ecologistas franceses Sébastien Peytavie e Marie-Charlotte Garin convenceram colegas deputados masculinos, de todas as forças políticas, a sujeitarem-se a um simulador de menstruações dolorosas por raros segundos – e não dias como tantas mulheres sofrem.

Os resultados foram compilados num vídeo que pode ser visto nas redes sociais dos deputados ambientalistas testemunhando reações como “na verdade, dói muito”, “ah sim, é chato” ou ainda “é uma dor muito específica” (pode clicar na janela abaixo para ver o vídeo em francês).

Uma publicação partilhada por Sébastien Peytavie (@speytavie)

A iniciativa surge a propósito de uma proposta de lei para a criação de uma licença menstrual até 13 dias, sem carência, por ano para as mulheres que tenham períodos incapacitantes, trazendo novamente a debate a licença menstrual. A proposta vai ser apresentada e debatida, segundo o site gaulês Rfi, na Assembleia Nacional francesa, na quarta-feira, 27 de março.

Esta não é a primeira vez que a medida está em cima da mesa, já no ano passado, a França avaliava a possibilidade de conceder licença médica menstrual a mulheres que sofriam com menstruações dolorosas. Uma possibilidade que chegava após Espanha ter adotado uma baixa médica prevista de até cinco dias por mês, em fevereiro de 2023 e de ter sido recusada em Portugal.

Recorde-se que, por cá, a 17 de fevereiro de 2023, socialistas chumbaram faltas justificadas, certificado de incapacidade, comparticipação de medicamentos para cerca de, estima-se, 230 mil mulheres portuguesas que sofrem de endometriose.

De todas as medidas apresentadas, só a criação do dia Nacional da doença e de um grupo de trabalho que estude a realidade de cerca de 230 mil mulheres portuguesas foram as propostas aprovadas. Associação que promoveu debate público com petição, MulherEndo, fala em “tristeza” e “frustração” e promete que não vai baixar os braços