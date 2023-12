Gala da moda a preto e pérola, espinhas nas costas e a cara lavada de Pamela Anderson

A noite da entrega de prémios do mundo da moda foi feita de alguma provocação. Para lá do desfile de pretos e pérolas, os olhares da gala British Fashion Council (BFC), organismo sem fins luicrativos que promove promoção da moda britânica, concentraram-se na provocação.

E se por um lado a cantora Rita Ora voltou a suscitar suspiros por ter levado uma espinha metálica disposta numas costas abertas contrastando com um elegante vestido preto, a atriz Pamela Anderson voltou a dar que falar.

Ícone e sex symbol, a intérprete voltou a apostar num look sem maquilhagem, tal como já tinha acontecido na semana da Moda de Paris, e escolheu um fato calça-casaco pérola para brilhar na passadeira vermelha de 4 de dezembro, a partir do London’s Royal Albert Hall.

Numa gala que sagrou Sarah Burton, que saiu da direção criativa da Alexander McQueen em setembro deste ano, com o prémio do reconhecimento especial e Charlotte Tillbury com o legado à Indústria da moda, destaque para o inovador cultural Sam Smith e para o prémio designer do ano, entregue a ao criativo Jonathan Anderson, para JW Anderson e a Loewe.

Confira alguns dos looks abaixo:

Recorde-se que o BFC visa identificar novos talentos e acelerar o crescimento ao longo de um período de 12 meses através de um prémio financeiro de no valor de 200 mil libras (233 mil euros) e o apoio de outros profissionais mais experientes em áreas como contabilidade, ‘merchandising’, estratégia de negócios, crescimento internacional, retalho e comércio eletrónico.