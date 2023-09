Globos de Ouro: Como e há quanto tempo as celebridades preparam a ‘red carpet’

Para que a noite de Globos de Ouro decorra sem incidentes, sem gaffes de moda e beleza, é preciso começar a trabalhar muito antes de chegar à porta do Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O que este ano acontecerá no domingo, 1 de outubro, com a apresentação de Clara de Sousa, que trocou o styling de João Rolo pelo de Nuno Baltazar.

“Quem tem um stylist começou a tratar desta gala em julho, quem não tem deverá ter começado antes”, conta fonte conhecedora do processo ao Delas.pt. Foi por esta altura que “começaram os contactos com os designers, quem com eles trabalha, ou mesmo visita de marcas e peças em showrooms”, revela o mesmo elemento.

Uma vez escolhida a peça principal, é tempo de começar a olhar para o restante coordenado – sapatos, malas – mas também cabelos e maquilhagem. Quem compõe todo este outfit – seja com a ajuda de especialistas, seja por recursos próprios – e assegura de que tudo está tratado teve trabalho para todo o mês. E não poderá esquecer as joias

E se agosto foi de repouso para estrelas, não o foi para os criadores. Setembro, esse, acelerou a sério rumo à gala organizada pela SIC. As provas várias e visitas a estilistas ou às marcas multiplicaram-se. “A maioria das provas acontece a cerca de uma semana e meia da gala para que não existam grandes oscilações no modelo escolhido e que tudo fique por medida”, refere o mesmo elemento.

O grande dia da Gala

“As regras são claras. Costumam pedir às pessoas para estarem nos hotéis mais próximos pelas duas da tarde de domingo”, revela a fonte à Delas.pt.



É a partir desta hora que as celebridades, de acordo com as agências ou empresas para as quais trabalham e que têm parcerias com unidades hoteleiras, se reúnem “em quartos de hotel, alguns exclusivos outros partilhados, para serem maquilhadas e penteadas”, refere ainda quem conhece o processo.

É aqui que se vestem e é destes pontos que os convidados saem para pisarem a calçada de Lisboa que dá acesso ao Coliseu dos Recreios, mas em distâncias saudáveis e convenientemente curtas para os saltos altos. Cumpridos estes requisitos, só falta mesmo ligar as luzes, as câmaras e gritar ação.

E depois da festa?

A devolução dos vestidos é feita, geralmente, uma semana após a gala e devidamente limpos. “Há estilistas que oferecem as peças às celebridades que vestem, mas pode não ser sempre assim”, sublinha ainda o mesmo elemento, A única exceção é a que diz respeito às joias. “Essas são sempre devolvidas depois de usadas”, remata.

Antes da entrega dos prémios, aproveite e recorde a lista de nomeados para os globos de 2023, e que conta com estreias como as de Inês Aires Pereira é candidata a personalidade do ano, Madalena Abecasis no segmento personalidade digital e A Garota Não como melhor intérprete.

Cinema

Melhor atriz: Ana Padrão – “Alma Viva”; Beatriz Batarda – “Great Yarmouth: Provisional Figures”; Isabel Abreu – “Restos do Vento”; Lua Michel – “Alma Viva”; Rita Durão – “O Trio em Mi Bemol”

Melhor ator: Albano Jerónimo – “Restos do Vento”; Mauro Costa – “Fogo-Fátuo”; Nuno Lopes – “Restos do Vento”; Pedro Lacerda – “Um Filme em Forma de Assim”; Tomás Alves – “Salgueiro Maia – O Implicado”

Melhor filme: “Alma Viva” – Cristéle Alves Meira; “Great Yarmouth: Provisional Figures” – Marco Martins; “O Trio em Mi Bemol” – Rita Azevedo Gomes; “Restos do Vento”- Tiago Guedes; “Um Filme em Forma de Assim” – João Botelho

Entretenimento

Personalidade do ano: César Mourão; Inês Aires Pereira; João Baião; Manuel Luís Goucha; Vasco Palmeirim

Personalidade do ano – digital: Daniela Melchior; Hugo Van Der Ding; Joana Marques; Lucas With Strangers; Madalena Abecasis

Humor

Personalidade do ano: César Mourão; Herman José; Joana Marques; Maria Rueff; Ricardo Araújo Pereira

Moda

Personalidade do ano: Béhen – Joana Duarte; Carlos Gil; Constança Entrudo; Dino Alves; Luís Carvalho

Ficção

Melhor atriz: Bárbara Branco – “Flor Sem Tempo”; Beatriz Godinho – “Cuba Livre”; Madalena Almeida – “Praxx”; Marina Mota – “Motel Valkirias”; Sara matos – “Sangue Oculto”

Melhor ator: Albano Jerónimo – “El presidente”; João Jesus – “Praxx”; José Condessa – “O Crime do Padre Amaro”; José Raposo – “O Pai Tirano”; Miguel Raposo – “Da Mood”

Melhor projeto: “Cuba Livre”; “Motel Valkirias”; “O Ano da Morte de Ricardo Reis”; “Operação Maré Negra – 2ª Temporada”; “Praxx”

Teatro

Melhor atriz: Emília Silvestre – “Bruscamente no Verão Passado”; Joana Bárcia – “Jesus, o Filho”; Rita Durão – “Pentesileia”; Sandra Faleiro – “Fonte da Raiva”; Teresa Gafeira – “O Medo Devora a Alma”