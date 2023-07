Guia para aprender, de vez, a aplicar máscaras coloridas nas pestanas, segundo maquilhador

As máscaras de pestanas têm a capacidade de fazer realçar o olhar, sobretudo as negras e as castanhas. Porém, numa altura em que o uso de cor nos cílios é tendência, e companheira ideal para o verão e para os festivais, também é verdade que nem sempre se consegue alcançar a cor que se idealizou.

Pois bem, existem regras a cumprir e detalhes que farão toda a diferença se aplicar corretamente estas cores. À Delas.pt, José Teixeira, maquilhador português na Dior, elaborou um guia absolutamente detalhado de como aplicar corretamente estas soluções de beleza e sem falhas. Um roteiro essencial que revela ainda propostas para opções mais ousadas ou sóbrias. Mais: deixa ainda várias possibilidades de uso e quais os tons mais indicados à cor de olhar.

Para lá da ousadia de comprar aquela cor que se adora, comece por identificar quais os tons que melhor favorecerão o seu olhar. Sabendo, contudo, de antemão que “as cores frias (azul e verde) têm a vantagem de iluminar e ‘branquear’ o olhar e as cores quentes (tijolo) iluminam o olhar e realçam todas as cores de olhos, mas pode criar a ilusão de um olhar cansado ou um efeito de ‘olhos congestionados’”, como explica José Teixeira.

Ao detalhe, o maquilhador da Dior revela que para quem tem olhos castanhos, “a máscara tijolo cria harmonia monocromática e para um look mais sóbrio”. Já o “verde e azul, em harmonia complementar, realçam a cor dos olhos”, revela, por escrito, à Delas.pt.

No caso dos olhos azuis, devem ser privilegiadas as “máscaras azul e verde em harmonia monocromática e análoga”. “Para um look mais sóbrio, pode-se optar por tijolo e castanho, em harmonia complementar, para realçar os olhos”. Por fim, no caso do olhar esverdeado: “as máscaras verde e azul para harmonia monocromática e análoga. Tijolo e violeta para harmonia complementar, realçar a cor dos olhos e obter um resultado final mais sóbrio”.

Uma vez explicados os princípios basilares, é agora possível perceber as múltiplas formas de usar máscaras de cor: seja sozinha ou complementar a outras soluções de maquilhagem como sombras, lápis, eyeliner, entre outras.

Veja abaixo as opções, as sugestões e o passo-a-passo recomendados por José Teixeira.

Máscara de cor usada isoladamente:

“Cores mais escuras/intensas funcionam muito bem, além do habitual preto ou castanho, tais como o azul, verde e violeta. Cores mais vibrantes e luminosas nas máscaras de pestanas podem causar um efeito ‘estranho no olhar’ e retirar expressão ou criar um olho sem vida ou demasiado aberto.

Outro exemplo com o qual devemos ter cuidado passa pelo uso destas máscaras mais claras em toques quentes (bordeaux, tijolo, laranja, rosa) num olhar cansado ou com tendência a ficar congestionado/vermelho. Tal vai provocar um efeito ótico de olhar ainda mais congestionado (tipo ‘coelho albino’). Uma forma de equilibrar este processo passa por colocar máscara de cor por cima de máscara preta.

Máscara de cor com sombras:

Utilizar uma sombra luminosa com um acabamento acetinado ou metálico complementar/contrastante à cor da máscara como por exemplo a sombra dourada com máscara azul: o mítico ‘ouro sobre azul’.

Pela lógica, teríamos então: para máscara verde-sombras com subtom verelho na composição cobre e ameixa; Para máscara cor de tijolo, uso de sombras com subtons azuis; para máscara violeta, sombras bronze e com subtons verdes.

Máscara de cor apenas nas pestanas de baixo:

A minha forma preferida de combinar máscaras de cor. Adoro a versão da máscara com sombra contrastante para um look rapido mas extremamente bonito, perfeito agora para o verão. Mas esta opção é, sem dúvida, a mais sofisticada. Requer um pouco mais de trabalho, mas o resultado final vale a pena.

Execute a maquilhagem que habitualmente faz, apenas na pálpebra superior (sombra de olhos, degradées, lápis, eyeliner, etc) e finaliza com máscara preta ou castanha também apenas nas pestanas superiores.

Na pálpebra inferior vai colocar um lápis e uma sombra da mesma cor da máscara que vai utilizar, tanto na linha de água como por baixo da linha das pestanas. Coloque a máscara de cor nas pestanas inferiores. O resultado é uma maquilhagem supersofisticada e trendy com um poder de cor.”