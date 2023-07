H&M processa Shein por violação dos direitos de autor

“Temos um processo de violação de direitos de autor em curso contra a Shein em Hong Kong”, afirmou um porta-voz da H&M, marca que crê que a gigante chinesa “infringiu vários projetos” da marca sueca.

Segundo pode ler-se no documento apresentado em tribunal, e citado pela agência noticiosa AFP, a H&M sublinhou “a notável semelhança entre os produtos mostrando que eles devem ter sido copiados” e a “escala absoluta de reprodução substancial não autorizada (de Shein) das obras protegidas por direitos autorais”.

Recorde-se que este tipo de processos relativos a propriedade de direitos de autor são comuns na fast fashion, mas não entre gigantes do retalho. Frequentemente, são os designers independentes que processam as grandes cadeias de moda por cópia das suas conceções. Novamente no caso da Shein, três estilistas independentes nos Estados Unidos da América abriram processos contra a gigante da moda este mês, alegando que a companhia “enriqueceu ao cometer infrações individuais… como parte de um longo e contínuo padrão de extorsão”.

A representante da gigante chinesa Shein afirmou, via email, a propósito da H&M e citada pela AFP, que não comenta processos pendentes.

A companhia foi fundada na China em 2008 e conquistou rapidamente um lugar de destaque no mercado global de moda ao disponibiulizar coleções de baixo preço atraentes para jovens clientes experientes em social media, muito alicerçado no TikTok, mas não só.

