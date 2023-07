Internamento levou Madonna a alterar testamento

Madonna decidiu alterar o testamento, que pressupõe a divisão igualitária da fortuna pelos filhos, após ter estado internada com uma infeção bacteriana.

De acordo com o jornal The Sun, a artista reuniu-se com os advogados e decidiu que os direitos autorais das suas músicas irão ser repartidos pelos filhos de igual forma. Madonna é mãe de Lourdes, de 26 anos, Rocoo, de 22, David, de 17, Mercy, de 16 e das gémeas Estere e Stelle, de dez.

Quando acordou no hospital, a cantora assumiu que o primeiro pensamento foram os filhos: “O meu primeiro pensamento quando acordei no hospital foram meus filhos. O meu segundo pensamento foi que não queria dececionar ninguém que comprou bilhetes para a minha digressão”, escreveu nas redes sociais.

Além da fortuna, avaliada em 770 milhões de euros, que já tem destinatários, Madonna impediu a utilização da sua imagem em hologramas, tal como aconteceu com a intérprete Whitney Houston.

“A tour da Whitney Houston com o uso de hologramas foi criticada e a Madonna recusa-se a permitir que alguns executivos com fome de dinheiro façam o mesmo. Ela passou a vida toda a dar ordens e a manter a relevância cultural. Não quer arriscar que todo o seu trabalho seja manchado”, confessou uma fonte à mesma publicação.