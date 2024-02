“Já temos álbuns suficientes sobre o fim do amor. Precisamos de mais sobre maternidade”. Mulheres juntam-se pela conciliação

Mulheres na música ‘fartas’ de romance, querem cantar as dificuldades que chegam quando nasce um filho. “Já temos álbuns suficientes sobre o fim do amor e sobre namorados. Precisamos de mais álbuns sobre maternidade.”

A frase é de Jenny Lindfors, compositora e intérprete em Sailing Stones ao site britânico BBC, numa conversa em que revela que quer mudar o panorama musical para as mulheres e a carreira assim que o agregado aumenta. Está, alias a preparar um trabalho musical sobre a maternidade.

Na cidade britânica de Bristol, a plataforma Mothers in Music (Mães na Música, em tradução literal) trabalha com músicas e compositoras e, por via de reuniões bimestrais, promove encontros nos quais se discutem as dificuldades e as alegrias, os entraves sentidos ao tentar conciliar carreira com a maternidade. Uma matéria, aliás, sobre a qual várias artistas têm vindo a falar: por cá, Carolina Deslandes já abordou o tema nas redes sociais em novembro do ano passado. Nessa ocasião, a compositora mostrou-se a gravar com o filho ao colo e revelou como tenta conciliar os dois universos e a decisão que tomou: “Em vez de enterrar a minha careira, preferi enterrar o medo”.

Shakira, recém-separada de Gerard Piqué e com novo álbum pronto a sair em março, falou da dificuldade em conciliar a vida familiar com uma carreira bem sucedida: “Ser mãe solteira e estrela pop não é compatível”, afirmou em setembro do ano passado.

A iniciativa que decorre no Reino Unido arrancou em 2018, quando a professora e antiga música Alice Ballantine Dykes recebeu o filho nos braços e sentiu na pele a falta de apoio. “Quando se tornam mães, muito mulheres enfrentam a escolha de continuarem com a carreira ou de se tornarem mães”, afirma a responsável, lembrando os dias e noites de ausência para concertos e espetáculos. Um dos objetivos é olhar criticamente para a possibilidade de incentivar programadores culturais a “criarem alinhamentos mais diurnos para que os artistas possam aceder a palcos e conciliar com o resto das suas vidas”.

Na véspera do Dia Internacional da Mulher, 7 de março, o grupo realizará um espetáculo durante o dia convidando as mães e filhos a comparecerem a este encontro, que terá lugar no Reino Unido.