“Já tive casais que colocaram o IBAN no convite de casamento”, diz ‘wedding planner’

Pensar em prendas de casamento pode ser uma verdadeira tortura. Muitos convidados optam mesmo por não marcar presença na celebração para não terem de pensar no que devem oferecer.

Ate há poucos anos, era comum os casais fazerem listas de presentes que precisavam, nomeadamente peças de mobiliário, para decorar o lar, eletrodomésticos, toalhas ou outros bens materiais. No entanto, os tempos mudaram.

Agora, e contrariamente ao que acontecia na época de 90 do século passado, os casais já partilham casa quando decidem casar-se. “Há casais que vivem juntos há algum tempo e já têm a casa totalmente equipada e decorada ao seu gosto”, explica a wedding planner Rute Sousa, em declarações à Delas.pt. “Por uma questão de personalização, uma vez que todos gostamos de comprar itens de acordo com o nosso gosto pessoal, é mais vantajoso os casais receberam a prenda em dinheiro“, acrescenta.

Ainda assim, não é possível dizer qual o valor ideal a dar de prenda. O senso comum indica que os convidados não devem dar um valor inferior àquele que os noivos pagam pela sua presença.

“Muitas vezes os convidados tentam saber o valor que os noivos pagam por convidado e tentam igualar para que a oferta cubra pelo menos o gasto. Se os convidados forem amigos ou familiares esse valor tende a aumentar”.

No entanto, Rute Sousa refere que não é possível dar um intervalo de preços, uma vez que isso vai depender de vários fatores: “O valor será mesmo um tiro para o ar, pode ir desde os 100 euros aos 10 mil euros”. “As ofertas de casamento dependem de fatores muito diversificados, desde o perfil do casal e dos convidados até à proximidade afetiva”, nota a especialista na área.

Uma vez que a maioria dos casais prefere receber dinheiro como presente, alguns já deixam isso explícito no convite. “Já tive casais que colocaram o IBAN no convite de casamento para que os convidados pudessem realizar a transferência, evitando a entrega de envelopes no dia”, conta Rute Sousa.

Mas esta opção é bem recebida pelos convidados? “Imagino que não”, reage Rute Sousa, que justifica: “Um casamento é um evento que toca em muitas expectativas, emoções e situações familiares. Este pode ser um bom argumento para uma crítica da prima amargurada da vida. Além disso, o ser humano é reticente à novidade.”