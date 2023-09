Jenni Hermoso apresentou queixa no Ministério Público contra Rubiales

A futebolista Jenni Hermoso submeteu uma queixa no Ministério Público contra Luís Rubiales e pelo beijo não consentido dado pelo então presidente da Federação espanhola após a vitória no Mundial Feminino de Futebol.

Segundo avança o El País, a denúncia foi feita junto da Procuradoria-Geral do Estado, na terça-feira, 5 de setembro. Uma ação que teve lugar no mesmo dia em que a Federação espanhola pediu institucionalmente desculpa, demitiu o selecionador feminino, Jorge Vilda, e nomeou Montserrat Tomé como nova técnica da seleção feminina de futebol.

Recorde-se que, no final de agosto, o próprio MP tinha aberto um processo de investigação respeitante a este caso, tendo também convidado a atleta a apresentar queixa, dispondo de 15 dias para o efeito. O organismo, cita o El País, quer deduzir a acusação “o mais cedo possível”.

Em curso de momento, contra Rubiales, estão queixas do governo de Espanha ao Tribunal Administrativo do Desporto, que decidiu abrir um processo disciplinar, e a suspensão da FIFA do cargo de presidente da federação espanhola, durante 90 dias.