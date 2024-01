Jenni Hermoso confirmou em tribunal ter sido vítima de beijo não consentido

A internacional espanhola Jenni Hermoso confirmou esta terça-feira, 2 de janeiro, perante um juiz ter sido beijada na boca sem consentimento pelo então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), após a final do Mundial2023, e pressionada a ilibá-lo publicamente.

Fontes judiciais citadas pela agência noticiosa EFE garantem que a jogadora reafirmou que o beijo, dado por Luis Rubiales após a conquista do título mundial de futebol, foi “inesperado e nunca consentido”.

Hermoso, que na segunda-feira foi anunciada como reforço do Tigres, do México, disse ainda que tanto no voo de regresso a Espanha, como nos dias seguintes se sentiu “constantemente incomodada” pelos envolvidos, e assumiu ter sido obrigada a alterar a sua vida normal e vivido tempos de “desassossego e tristeza”.

A futebolista foi ouvida em Madrid pelo magistrado que investiga o caso espoletado pelo comportamento de Luis Rubiales, entretanto afastado da presidência da RFEF e suspenso por três anos pela FIFA, por comportamentos que se enquadram nos crimes de agressão sexual e coação.

A final do Mundial feminino de futebol, disputada em 20 de agosto, ficou marcada pelo beijo na boca que o então presidente da RFEF deu à jogadora Jenni Hermoso, durante as celebrações da vitória espanhola (1-0 frente à Inglaterra) no estádio de Sydney, e que a avançada tem reiterado não ter sido consentido.

O comportamento de Rubiales valeu-lhe a abertura de processos disciplinares pelo Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha e por parte da FIFA, e uma queixa na justiça, apresentada pela jogadora.

Rubiales demitiu-se da presidência da RFEF, e foi suspenso pela FIFA, decisão da qual anunciou que iria recorrer, prometendo ir “até à última instância para que se faça justiça e se reponha a verdade”.

LUSA