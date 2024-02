Lábios ‘dark nude’, a aposta discreta nesta primavera. Veja opções a partir de 5.99€

O ano de 2024 chegou com a promessa de ousadia nos lábios, que chegam a duas cores: seja por via dos cherry cola lips – que pode aprender a fazer aqui – seja pela dupla coloração diferente no lábio de cima face ao de baixo.

M24as se estas opções se juntam até a propostas mais grunge, elas não calam quem procura soluções menos vistosas, mas carregadas de elegância. Os tons mate carregados e os pastéis já garantiram o seu lugar e podem chegar em versão mais acetinada como mais desfocada, como sugeriu, por exemplo, a Chanel.

O diretor de moda e beleza da Hunger, Marco Antonio, que colabora para a casa francesa, fala nesta opção não tão nítida. “Essa técnica cria um efeito gradiente nos lábios, com a cor a desbotar de um tom mais escuro ao centro e formas mais mais suaves e difusas nos extremos”, afirma.

Se esta é uma solução que quer para si, então o especialista recomenda que se aplique o “batom no centro dos lábios”, usando depois um “pincel macio ou os dedos” para suavizar, esbater a coloração até os cantos da boca. O objetivo é criar uma transição perfeita e quase indetetável entre a lateral dos lábios e a pele.

Veja opções disponíveis, e algumas ainda em derradeiras promoções.

Batom Cremoso I’m Nude, Pupa, na Wells, 14.28€

Batom cremoso Intense, Quem Disse, Berenice, 5.99€

Batom em gel semi-mate, Mary Kay, 19€

Batom hidratante longa duração, Le Phyto Rouge, Sisley Paris, no El Corte Inglés, 52.80€

Batom Lip Colo, Elizabeth Arden, no El Corte Inglés, 32.50€

Batom The Only Matte Lipstick, Dolce & Gabbana, no El Corte Inglés, 38.40€

Brazen Nude Rouge Pur Couture, Yves Saint Laurent, Douglas, 30.23€

Guerlain, Rouge G, na Perfumes & Companhia, 25.89€

I Need A Nude Lipstick, Natasha Denona, na Sephora, 29.99€

Kind Words, Rare Beauty, na Sephora, 18.99€

Lingerie Batom Nude Mate, Nyx Professional Make up, na Wells 9.59€

New lasting Matte Veil, Liquid lip colour, Kiko Milano, 10.99€

Rouge Dior, Batom Recarregavel, Dior, na Perfumes & Companhia, 39.40€

Velvet Passion Matte Lipstick, Kiko Milano, 9.99€

Velvet trap lipstick, Jefree Star Cosmetics, na Douglas, 9.99€