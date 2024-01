Lana del Rey em lingerie e três gatos para marca de Kim Kardashian

Seja num body de renda azul bebé, numa longa e sensual camisa de dormir de cetim negra ou numa saia curta rosa com racha, a cantora norte-americana Lana del Rey está de fazer suspender a respiração na nova campanha de lingerie da marca de kim Kardashian.

A cantora de 38 anos posou de forma sexy para a sessão fotográfica da autoria de Nadia Lee Cohen e num imaginário que procura trazer o glamour hollywwodiano que Lana del Rey mantém, juntando-lhe um lado romântico e até, para arrasar corações.

A campanha está a gerar alvoroço e não faltam elogios nas imagens publicadas no Instagram da marca Skims. De acordo com o que foi avançado nesta rede social, trata-se de uma coleção cápsula que fica disponível a partir de 23 de janeiro e que chega a tempo de celebrar, com muita sensualidade, o Dia dos Namorados.

Recorde-se que Lana del Rey vai estar em Portugal em junho, ocasião em que irá subir ao palco do festival Primavera Sound do Porto, que vai acontecer no Parque da Cidade entre os dias 6 e 8 de junho de 2024, vai contar com um cartaz com nomes como Lana Del Rey