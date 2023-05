Loreen faz história torna-se na primeira mulher a vencer a Eurovisão duas vezes

“É com voltar à família”. A frase é de Loreen a propósito da nova vitória na Eurovisão pela Suécia e com o tema Tattoo.

A cantora, cujo nome é Lorine Talhaoui, fez história na noite de sábado, 13 de maio, ao tornar-se na primeira mulher a vencer o certame duas vezes: a primeira em 2012 e agora em 2023. Um feito cumprido diante de um auditório estimado de 160 milhões de espectadores e só comparável a Johnny Logan que fez semelhante conquista para a Irlanda na década de 1980.

A Suécia irá organizar o festival em 2024, numa altura em que assinalará também os 50 anos da vitória dos Abba no festival com Waterloo.

Nascida na Suécia, filha de pais de origem berbere marroquina, a vitória da sueca de 39 anos sobre 25 outros países que disputaram a final foi comemorada na sua terra natal. “Há apenas uma rainha e seu nome é Loreen”, escreveu o tabloide Expressen, enquanto o Svenska Dagbladet destacou o facto de a cantora “ter feito história”.

Loreen venceu por pouco na corrida com Kaarija da Finlândia. O terceiro lugar foi para Israel, com “Unicórnio” de Noa Kirel. Portugal com Ai Coração de Mimicat ficou em 23º lugar.