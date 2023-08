Mais de 80 jogadoras renunciam à seleção espanhola, entre elas as campeãs do Mundo

O beijo do presidente da Federação Espanhola de Futebol à atleta Hermoso, na final do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, que a Espanha ganhou, continua a originar ondas de choque: depois de, na manhã desta sexta-feira, Luis Rubiales ter garantido que não abandonava o cargo – embora pressionado pela jogadoras, sindicatos, e até pelo Governo espanhol -, 80 atletas renunciaram à equipa principal “roja”, entre elas as que se sagraram campeãs do Mundo.

Através de um comunicado, a Associação de Futebolistas Profissionais informou que mais de 80 jogadoras “renunciaram às próximas chamadas da Seleção Feminina de Futebol”.

As atletas exigiram que “os atuais dirigentes” da Federação Espanhola de Futebol “não sigam nos seus postos”, para que possam regressar no Campeonato da Europa, depois da recente conquista do Mundial.

“Depois de tudo o que aconteceu durante o Mundial Feminino queremos manifestar que todas as jogadoras que assinaram o documento não voltarão a uma convocatória de Seleção se os atuais dirigentes continuarem”.

Jenni Hermoso, a atleta beijada pelo presidente da Federação durante a atribuição das medalhas da final, é uma das subscritoras do documento.