Margarida e José: quem são as primeiras crianças portuguesas a conhecer o Papa Francisco

Papa Francisco abençoou-os e e deu um terço branco e um preto a Margarida e José, ambos de sete anos, os primeiros jovens portugueses com quem o Sumo Pontífice se cruzou à chegada a Portugal, nesta quarta-feira, 2 de agosto, e para participar na Jornada mundial da Juventude, que decorre até domingo, 6.

Filhos de militares de Figo Maduro, as crianças esperaram esta manhã na pista, ao lado de Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, pela chegada de Francisco e com um ramo de flores brancas na mão.

“Ele é uma das pessoas mais importantes”, afirmou Margarida. José conta que as primeiras palavras foram “que Deus nos abencoe”, revelou em declarações à RTP1.

Em declarações aos jornalistas, a mãe de José revelou que, como militar, este dia é, “sem dúvida, vivido com orgulho muito grande e o privilégio de ter o Santo Papa no país”.

Quanto à preparação das crianças, a mãe de Margarida revelou que estes momentos de encontro do Papa com as crianças foram “de emoções”, mas também de “alguma confusão” para os mais pequenos. “Eles ficaram felizes e não perceberam bem logo o que ia acontecer”, explicou a progenitora da menina de sete anos.

“Conversamos com eles em casa, houve um breve treino e correu muito bem”, detalhou a mãe de José.