Metro retoma circulação com todas as carruagens em tempo de santos populares

A empresa adianta em comunicado que antecipa para segunda-feira a circulação dos comboios nestas linhas, “na sequência do esforço realizado pela empresa na adoção de medidas no âmbito da execução dos trabalhos em curso na estação Campo Grande”.

“Assim, a partir do dia 12 de junho, o Metropolitano de Lisboa retoma a circulação com comboios de seis carruagens na linha Verde, no troço compreendido entre o Campo Grande e o Cais do Sodré (a estação Telheiras continua encerrada) e inicia a circulação com comboios de quatro carruagens na linha Amarela, no troço entre Odivelas e Campo Grande”, refere mo comunicado.

Segundo a empresa, a circulação na linha Amarela com comboios de quatro carruagens, efetuar-se-á, por questões técnicas, progressivamente até ao próximo dia 17 junho, sendo que o troço entre a Cidade Universitária e o Rato continua a funcionar com comboios de seis carruagens.

“Trata-se de duas medidas já anteriormente enunciadas e que têm como principal objetivo mitigar os transtornos causados aos clientes com as obras que se encontram a decorrer na estação do Campo Grande, sendo que a normal circulação nas linhas Amarela e Verde será retomada às 06:30 do dia 08 de julho de 2023, conforme já oportunamente divulgado, com comboios de seis carruagens em todas as linhas”, acrescenta.