Mime-se. Máscaras de beleza para descontrair e cuidar este fim de semana

Temos uma sugestão para si. Páre tudo o que está a fazer, vista algo confortável, coloque-se num sítio em silêncio, ignore o telemóvel e faça de conta que não ouve nada à volta. Agora, recoste-se, sorria, repouse o rosto e faça uma máscara de beleza e cuidado facial. Aplique e espere alguns minutos.

Se achamos que os benefícios das máscaras de beleza acabam nos cuidados que prometem, a verdade é que elas podem muito bem ser sinónimo de descanso e de corte com a correria e com o quotidiano.

Ora, no primeiro fim de semana de outono que promete ser um pouco mais cinzento e chuvoso do que os dos últimos largos meses, pode optar por ficar em casa, mas tratar-se como merece. Se não é assim tão fã da chuva e nem anda propriamente com muitas saudades dela, aqui deixamos um programa distinto, bem mais calmo, caseiro e retemperador.

As máscaras faciais surgem em várias possibilidades, pelo que, neste caso, apresentamos em papel e em creme. Estas propostas de beleza também dispõem de múltiplas valências: se existem as soluções que limpam, outras há que asseguram hidratação, reparação das manchas da pele, anti-envelhimento, purificação e até há uma mesmo pensada para o rosto em dia de ressaca.

Toda esta diversidade também se aplica aos produtos que se apresentam em creme. Por isso, avalie o que a sua pele mais precisa e escolha consoante o objetivo que quer cumprir. Aproveite o momento para ter tempo apenas e só para si que nós deixamos-lhe aqui 29 formas de repousar.

Máscara Facial Super Alisadora Time Fille, Filorga, na Wells, 9.52€

Máscara Lifting Bio-Cellulose TimeWise Repair, Mary Kay, 87.50€

Nourishing & Soothing Mask – Máscara Facial Chocolate, Sephora Collection, 4.99€

Máscara de hidratação intensa, Guerlain, 122€

Máscara cataplasma de mel, Abeille Royale, Guerlain, 120€

Ceramidin Máscara Hidratante, D.Jart+, Sephora, 8.99€

Máscara de Rosto para Ressacas Hangover Help, Facefacts, Wells, 2.39€

Antifatigue face mask, Kiko Milano, 3.99€

Douglas Collection Purifying Caps Mask, Douglas, 3.95€

Mini Máscaras Mary Kay, 26€

Máscara Purificante Vinopure, Caudalie, na Wells, 23.90€

Máscara de Rosto Suavizante e Esfoliante Facial, Gallinée, na Wells, 21.59€

Máscara de Rosto Esfoliante Microgommage Lift, SVR, na Wells, 18.32€

Máscara de Rosto e Limpeza Sauvage, Dior, na Perfumes e Companhia, 42€

Máscara de Colagénio Vitamin C Boost, Skinerie, na Wells, 6.99€

L’Intemporel Beautifying Mask Givenchy, Perfumes e Companhia, 59.32€

Honest Beauty Mask, Douglas, 21.95e

Glow Mud Mask, Pixi, Sephora, 24.99€

Fresh illuminating enzyme mask, Ringana, 39.20€

Black clay mask, Kiko Milano, 7.99€

Annayake Detox Purifying Mask, na Douglas, 34.95€

Acniben Máscara Purificante, Isdin, PVP 15.90€

Máscara esfoliante facial, Ole Henriksen, na Sephora, 49.99€

Cellular Hydralift Firming Mask, La Prairie, na Perfumes & Companhia, 196€

Face Mask Coffee, The Body Shop, na Perfumes & Companhia, 20€

Florence By Mills Mind Glowing Peel Off, Douglas, 26.95€

Máscara-Creme Ação Intensiva Antienvelhecimento, Clarins, Sephora, 84.99€

Revitalizing Supreme+ Youth Power Eye Balm, Estée Lauder, na Perfumes & Companhia, 61.95€

WASO Masque de nuit, Recarga Sisheido Sephora, 39.99€