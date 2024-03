Minissérie sobre vida e obra de Rui Nabeiro já tem data de estreia. Veja a primeira imagem de ‘Sr. Rui’

Um ano após a morte de Rui Nabeiro, o comendador e fundador da Delta Cafés, a minissérie de dois episódios que retrata toda a sua vida e obra vai ser exibia no streaming. A estreia da produção integral vai ficar disponível já a 20 de março na Prime Video.

“Sr. Rui conta a história real de uma das personagens mais carismáticas do nosso país. O menino sonhador, criado no Alentejo rural nos primeiros anos de ditadura, foi também o jovem habilidoso que vingou no contrabando, o homem visionário que expandiu internacionalmente o seu pequeno negócio de café, o político que criou inimigos e se viu a braços com a justiça, o homem condecorado Comendador, por nunca esquecer que a riqueza e o poder devem servir a comunidade. O seu povo”, refere o comunicado enviado às redações.

A produção portuguesa conta com nomes no elenco como José Raposo, Carla Andrino, Ana Guiomar,. Afonso Lagarto, Diogo Infante, Sara Barradas, Marco Delgado, Joaquim Nicolau e Tiago Teotónio Pereira.

Recorde-se que o comendador Rui Nabeiro morreu vítima de uma doença respiratória grave, a 19 de março de 2023, aos 91 anos, quando estava internado no hospital da Luz, em Lisboa.