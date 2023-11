Não cometa este erro se quer voltar a repetir um encontro

É um item comum nos encontros entre desconhecidos, ajuda a soltar a conversa, a superar melhor os silêncios e a dispor bem. Porém, passada a marca, é bem provável que aquele primeiro encontro, que até lhe pareceu correr bem, já não volte a acontecer.

Segundo um estudo levado a cabo pela aplicação de encontros para solteiros Flirtini, o consumo excessivo de álcool dá uma imagem negativa e, segundo os resultados, ¼ dos homens (25%) não regressa para um segundo encontro e 1/5 das mulheres também não (20%).

O inquérito, publicado na revista Elle, revela mesmo que metade das mulheres declina mesmo a ideia de pedir um copo de álcool no primeiro encontro.

Mas esta questão do copo até começa antes de fazer ‘match’ na aplicação. Cerca de 20% dos homens e 14% das mulheres afirmaram não se sentir particularmente entusiasmadas com fotos de perfil em que a outra pessoa segura um copo com uma qualquer bebida alcoólica.