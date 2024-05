No dia da não dieta, escolha pôr fim a restrições e a mais dois erros comuns

Ponha o cronómetro e o calendário de lado. Se já está pensar fazer dietas para ficar mais magra a tempo da praia, cuja época balnear já abriu mas ainda com o período de maior descanso ainda longe, coloque essa ideia de parte. Mais do que estar mais leve ou mais pesada, consoante seja o seu objetivo, o importante é que esteja bem de saúde, o que passa por olhar primeiro para as causas no seu corpo e não tanto as consequências.

No Dia Internacional Sem Dietas, que se assinala esta segunda-feira, 6 de maio, há três erros que não deve cometer tendo em conta o bem-estar dos intestinos, parte essencial da saúde geral e até da dietética.

Ao Business Insider, o gastroenterologista e nutricionista norte-americano Will Bulsiewic, revelou quais os hábitos que devem ser removidos do quotidiano de quem pugna por uma saúde equilibrada, e um deles é, claro, por fim a dietas restritivas. Seja Paleo ou Keto, seja sem hidratos ou gorduras, já para não faltar do omnipresente jejum intermitente ou ainda outras versões, para Bulsiewic não há dúvida: qualquer restrição é prejudicial aos intestinos. “Se quisermos que todos os micróbios que povoam os nossos intestinos façam o seu trabalho, todos eles precisam de ser alimentados. Para o fazer, é necessário criar um buffet variado”, afirma, acrescentando: “uma dieta saudável para o intestino é uma dieta abundante e variada.”

O mesmo especialista lembra a importância de não recorrer a suplementação como forma de alimentação, quando este setor não pára de crescer no mercado. Apesar dos benefícios, o nutricionista vinca que os suplementos “não competem com a alimentação”. “Privilegiem a comida saudável, com muitas fibras e diversidade de plantas, e aos sim complementem com o que falta. Não se pode ir do nada ao tudo”, refere.

Por fim, não perceber as causas do inchaço abdominal pode comprometer todo um processo de alimentação saudável e, de seguida, um corpo bem cuidado, independentemente do peso. “Em vez de eliminar os alimentos saudáveis ​​que causam inchaço, comece por comer quantidades menores e vá aumentando lentamente para porções maiores para os incorporar à sua dieta”, explica, exemplificando: “é procurar replicar o esquema da ida ao ginásio, mas neste caso com um garfo”.

Vinque-se que todas estas recomendações têm por base hábitos alimentares que excluem produtos pré-confeccionados, açúcares, refrigerantes e álcool e não excluem a necessidade de consultar um especialista.