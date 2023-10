‘O Tal Canal’ de Herman José vai ter emissão especial 40 anos. Recorde imagens

A 22 de outubro de 1983 a estação pública estreava um programa de humor com Herman José, O Tal Canal, que viria a transformar-se num marco incontornável na carreira do humorista e dos atores que integraram o projeto e inesquecível na memória do país.

Na altura, “o contexto do país era outro, no início da década de 80 e Herman José sai desta paródia como um dos maiores talentos criativos do humor nacional”, lê-se em comunicado enviado pela estação pública.

Agora, 40 anos volvidos sobre a estreia, a RTP1 irá exibir um especial evocativo nesta quinta-feira, 19 de outubro, logo a seguir ao Telejornal, na RTP1.

Esta evocação fará, como refere a nota enviada às redações, “uma viagem pelas memórias” . “Como nasceu o programa? Como foi o processo criativo? Que país era aquele? Quem era o Herman? O país, a culinária, a moda, a música, os velhos, os jovens, os ainda mais jovens, as personagens e o Herman, o autor do programa”, avança a RTP.

Recorde algumas imagens deste programa de culto do humor português: