Olhos à la Mimicat? Tipos de eyeliner e como os usar

Grandes, felinos ou rasgados, carregados, esfumados. O poder transformador do eyeliner no olhar é indisfarçável e, por isso, para muitas pessoas, uma imagem de marca. É difícil não reter o risco preciso nos olhos de Mimicat (Marisa Mena), que este sábado, 13 de maio, pisa o palco da final da Eurovisão, em Liverpool.

O eyeliner requer precisão e mãos seguras, mas tal não significa que os talentos ainda menos explorados não possam recorrer a esta técnica. Para tal, há produtos de soluções distintas que podem ajudar no processo. Se a versão líquida exige rigor, o lápis já aceita melhor um ou outro teste que se vá fazendo até chegar à perfeição.

Conheça os três tipos de eyeliner diferentes – líquido, lápis e em gel – e risque e arrisque nesta maquilhagem sensual e burlesca que Mimicat protagoniza.

O primeiro é aplicado nas pálpebras, secando diretamente nessa superfície e tendencialmente duradouro e é muito preciso, sendo ideal para fazer olhos de gato ou em forma de asa. Uma vez seco, não suja.

O eyeliner que se apresenta em forma de lápis, é geralmente mais prático para o dia-a-dia. Menos duradouro que o líquido, estas soluções acomodam bem os olhos esfumados.

Por último, o eyeliner em gel oferece o melhor dos dois mundos dos outros dois tipos de delineadores acima referidos. Versátil, tanto pode ser usado para criar looks elaborados e linhas limpas ou esfumado com um pincel ou com o dedo para looks esfumados. O gel que vem em forma de lápis facilita o trabalho de quem não te tanta prática a aplicar esta técnica.

Veja soluções disponíveis recolhidas pela Delas.pt

