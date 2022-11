Ondas, as donas e senhoras dos penteados para 2023

Amadas por muitas, as ondas no cabelo prometem causar furor no mundo capilar. Estas não só permitem um aspeto mais volumoso a quem tem cabelo fino como ainda ofereceram um toque de elegância. Serem fáceis de fazer em casa é outra vantagem bastante apelativa.

Sendo assim, este look promete ser rei no ano que se avizinha e dominar algumas das tendências.

Mas que penteados pode fazer com esta técnica? Calma, a verdade é que pode variar e existem penteados para todos os gostos e tipos, não importa se tem cabelo curto ou comprido, pois haverá sempre hipótese de ondular.

Uma boa aposta é um penteado semi recolhido com ondas, ótimo para ir a uma festa, por exemplo. Este rabo-de-cavalo com ondas marcadas é ideal para quem tenha cabelo midi ou longos. O segredo consiste em fazer ondas suaves com um modelador antes para que este fique com mais movimento.

Outra ideia é usar tranças com ondas soltas para um aspeto super romântico. Para obter este look basta pequenas tranças que se unem na parte de trás da sua cabeça e destacar as ondas.

Se o estilo Boho é mais a sua cara, nada como deixar o cabelo solto com algumas ondas à mistura e uma trança atrás. Pode ainda acrescentar alguns ornamentos como ganchos em forma de borboleta ou flor.

Um rabo-de-cavalo com ondas fluidas também é sempre uma boa aposta para um look de dia-a-dia.

No entanto, se o que pretende é ser ousada nada como um mini rabo-de-cavalo bolha com ondas. Um ponto a favor deste penteado é que tanto serve para ir ao ginásio como para arrasar numa festa.

Já se o que quer é um ar mais sofisticado, as ondas são uma opção elegante e prática que se adapta a qualquer comprimento de cabelo.