Os romances de verão estão a chegar. E parecem animadores

Teoricamente, o sexo masculino seria o primeiro a aproximar-se de uma mulher para poder dar um primeiro passo de uma possível relação. Um estereótipo que foi criado: o homem é que tem que se chegar à frente. Contudo, já há algum tempo que essa “norma” é obsoleta. O sexo feminino começou também a dar o primeiro passo, tanto no mundo real, como no mundo da Internet e das aplicações.

Contudo, para dar uma “mãozinha” extra às mulheres, há uma aplicação de encontros que é focada no sexo feminino, onde este dá o primeiro passo. O Bumble é um aplicativo de namoro que agora já chegou a Portugal e centra-se nas mulheres. Além disso, para entender os romances de verão e as tendências desta época, a aplicação fez um estudo sobre as trends de encontros estivais que reflete na mudança em como são encaradas as relações, os romances e os tabus.

Segundo o Bumble, os encontros de verão devem ter uma visão otimista, uma vez que 70% da amostra que utilizaram dizem que se sentem positivos com os romances da estação.

Foi analisado que os “tipos físicos” que se procura já não vão servir. Uma em cada três pessoas, cerca de 38%, estão mais abertas a namorar além do seu “tipo” de preferência. E não só. Cerca de 63% das pessoas estão mais concentradas em encontrar maturidade emocional do que apenas os aspetos físicos.

Estabelecer limites: aspeto importante e levado a sério nas relações atuais. Mais de metade (52%) estabelece ou estabeleceu limites nas suas relações, o que inclui serem mais claros quanto às suas necessidades e limites emocionais.

O equilíbrio é a base da vida. Logo, das relações também. Saber balancear o namoro e a vida pessoal é importante. Quase metade das pessoas (49%) preocupa-se em dar prioridade a um equilíbrio entre esses dois aspetos da vida: o trabalho e a vida pessoal e o amor.

Explorar e viver. Uma em cada três pessoas no Bumble disseram que estão abertas a viagens e relações com pessoas que não estão na sua cidade atual. E a caminho do verão, mais de metade, cerca de 57%, diz procurar um romance durante as férias, enquanto viaja.

O tabu do sexo. As relações sexuais e a intimidade já não são assuntos tabus de abordar. Cerca de 53% das pessoas concordam que é de grande importância discutir os desejos e as necessidades sexuais desde tenra idade.