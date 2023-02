Paris vai mostrar como a criação vai superar o criador, depois da morte e do luto

Paco Rabanne ou o “metalúrgico da moda” morreu a 3 de fevereiro de 2023, aos 88 anos. A britânica ambientalista, ativista e punk de 81 anos Vivienne Westwood partiu mês e meio antes, a 29 de dezembro de 2022. Dois anos antes, a 29 de dezembro de 2020, a moda mundial perdeu o pioneiro do pronto-a-vestir, Pierre Cardin, tinha 98 anos.

Três incontornáveis figuras que a moda perdeu, mas não a indústria. A herança e os ensinamentos daqueles três designers vão manter-se bem vivos nesta semana da moda de Paris, que arrancou esta segunda-feira, 27 de fevereiro.

A insígnia Pierre Cardin está de volta ao calendário oficial do certame 25 anos depois de ter saído e as propostas vão ser apresentadas no domingo, 5 de março, num desfile marcado para as 18.30 horas.

Na véspera, sábado 4 de março às 13.00 horas, será a companhia de Vivienne Westwood a mostrar as suas propostas, que já há alguns anos estavam sob supervisão do companheiro da estilista Andreas Kronthaler.

Já esta quarta-feira, 1 de março, a passerelle abrir-se-á para a casa Rabanne, e pelas 17.30 horas.