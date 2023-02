Parkas coloridas para ‘celebrar’ as chuvas frias da primavera

Embora seja caracterizada pelo sol e pelos dias quentes, a estação primaveril também conta com chuviscos, tal como os que têm chegado aqui e acolá em tempo de Carnaval. Para se proteger deles, pode optar por parkas.

Além de a maioria ter capuz, existem peças forradas com tecidos polares no interior, o que faz com que fiquem mais quentes e, naturalmente, proporcionem maior aconchego.

A par do conforto, estas peças reúnem os mais diversos tons garridos que a primavera pede: azul, laranja, verde, vermelho ou amarelo.

Consulte abaixo as parkas coloridas selecionadas pela Delas.pt que pode usar para se proteger do frio e, ao mesmo tempo, não deixar de celebrar a estação que se avizinha.

Trench Coat, C&A, 89.99€

Gabardina oversize impermeável, Zara, 59,95€

Trench Coat, C&A, 69.99€

Impermeável com capuz, Pull&Bear, 39.99€

Parka leve com capuz, Parfois, 49.99€

Jaqueta impermeável, Oysho, 49.99€

Parka de verniz com capuz, Mango, antes 129,99€ agora 49.99€

Parka impermeável anoraque interior, Mango, antes 149,99€ agora 99,99€

Casaco de penas corta-vento e à prova de água, Zara, 139€

Trench comprido com efeito pele, Stradivarius, 49.99€

Casaco impermeável ultraleve, Springfield, antes 39.99€ agora 20€

Gabardina com efeito pele, Pull&Bear, 49.99€

Impermeável trespasse duplo, Primark, 45€

Casaco acolchoado, Oysho, 49.99€

Impermeável com bolsos e capuz, El corte inglés, 39.99€

Impermeável básico com capuz, El corte inglés, 79.99€

Impermeável logótipos, Desigual, antes 79.95€ agora 39.98€

Impermeável laminado metalizado, Desigual, 99.95€

Impermeável com capuz, Cortefiel, antes 49.99€ agora 29.99€

Jaqueta de chuva com capuz, C&A, antes 99€ agora 69.99€

Casaco impermeável de caminhada, Decathlon, 13€

Casaco impermeável de Vela, Decathlon, 65€

Casaco impermeável multicolor, Cortefiel, antes 59.99€ agora 28.99€

Anoraque curto acolchoado metalizado, Cortefiel, antes 199€ agora 79€