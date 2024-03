Peças com padrão floral para entrar na primavera e a partir de 9,99€

O padrão floral é um clássico na primavera. Este ano, não podia ser diferente e as lojas já começam a preparar a chegada da nova estação.

A Delas.pt reuniu algumas opções de peças onde as flores são o elemento-chave. Confira na lista abaixo.

Camisola Flores Aquarela, na Desigual, 79,95€ Mola de Cabelo com Flor Azul, na Parfois, 9,99€ Vestido com Estampado às Flores, na Mango, 69,99€ Blusa com Textura às Flores, na Mango, 29,99€ Saia Acetinada Estampada, na Mango, 25,99€ Blusa com Ombro Descoberto, na H&M, 15,99€ Saia com Estampado Floral, na Gant, 170€ Vestido Fit and Flare, na Guess, antes 170€ depois 85€ Blusa Chiffon Enrugado, na Guess, 99€