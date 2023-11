Pijamas para andar mesmo por todo o lado, com estilo e bem quentinha

A 28 de maio de 2019, a atriz britânica Sophie Turner fazia estalar a polémica mundial por ter sido flagrada a chegar a um aeroporto da Coreia do Sul vestida com um pijama de seda verde. Se houvesse quem aclamasse a opção de conforto para usar numa viagem de longo curso e a ousadia de envergar um conjunto intimo na rua, foram bem mais os que criticaram a escolha.

Pois bem, quatro anos e meio depois, o pijama para sair à rua é moda. E não apenas para ir levar os miúdos à escola à pressa ou fazer aquele passeio matinal quando ainda metade do mundo está a despertar. Não, é mesmo para levar de saltos altos ou ténis, a possíveis eventos e a momentos descontraídos.

As peças querem-se com padrões alternativos, acabamentos de topo, com debruns e feitos de materiais nobres e fluídos como seda e cetim. Se são frescos, é sempre recomendável que os use com um bom e quente sobretudo. Mas as opções de inverno também fazer sonhar: há conjuntos em malhinhas, em veludo e em algodão mais forte.

Tendo sido crítica ou apologista da iniciativa nos últimos anos, mas se quer agarrar a tendência, deixamos-lhe abaixo algumas opções possíveis e a propósito do dia Nacional do Pijama e da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que se celebra esta segunda-feira, 20 de novembro.

Recorde-se que esta data pretende trabalhar um projeto de solidariedade que envolve famílias e a comunidade na angariação de fundos e que culmina no momento em que as crianças vão de pijama para as escolas de forma a poder ajudar outras crianças.

Se quer começar já hoje, veja as opções alegres, coloridas e distintas disponíveis:

Velour pyjama bottoms – floral, C&A, 15.99€

Velour pyjama top – floral, C&A, 15.99€

Conjunto padrão africano, Women’secret, parte de cima 28,76€, parte de baixo 32.95€,

Calças Compridas Palazzo em Modal e Lã Baby It’s Cold Outside, Initmissimi, 39.90€

Camisola Manga Comprida com Decote em Barco Baby It’s Cold Outside, Intimissimi, 39.90€

Calças Compridas Palazzo em Modal, Intimissimi, 39.90€

Casaco de Manga Comprida em Micromodal, Intimissimi, 39.90€

Cardigan de pijama oversize, Mango, 35.99€

Calças jogger de malha, Mango, 35.99€

Camisa de manga comprida riscas 100% algodão, Oysho, 22.99€

Calças 100% algodão às risca, Oysho, 17.99€

Pijama com Manga Comprida, Monograma e em Cetim, Tommy Hilfiger, no El Corte Inglés, 109.90€

Pijama Comprido Aberto com Estampado, Polo Ralph Lauren, no El Corte Inglés, 189€

Pijama Comprido Aberto em Flanela, Tezenis, 25.99€

Pijama Comprido com Estampado de Tigres, Enfasis, no El Corte Inglés, 49.90€

Pijama Comprido em Modal com Detalhes de Seda, Coemi, no El Corte Inglés, 197.98€

Pijama em malha, La Redoute, 25.99€

Pijama em malha micropolar, La Redoute, 15.53€

Pijama estilo masculino em veludo, H&M, 29.99€

Pijama estilo masculino em veludo, H&M, 34.99€

Pijama flanela, Mango, parte de cima 25.99€, parte de baixo 25.99€

Pijama Masculino com Estampado Bicolor, Enfasis, no El Corte Ingés, 49.99€

Pijama Xmas Magic, Frambooesas, 119.90€

Calças pijama corte perna larga veludo, Primark, 16€

Camisa pijama veludo, Primark, 16€

Calças largas estampadas, Zara, 29.95€

Camisa estampada, Zara, 29.95€

Calças largas Riscas, Zara, 29.95€

Camisa oversize riscas, Zara, 35.95€