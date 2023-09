Praia em outubro. Protetores solares para os últimos dias na areia

O outono está oficialmente cá! E outubro começa já neste domingo. O que se espera desta altura são os dias mais curtos e as temperaturas a baixarem gradualmente. Contudo, não é o que vai acontecer.

O tempo continua quente e os graus só aumentam. O final de semana promete bastante sol e boa temperatura, perfeitos para mais um dia na praia ou na piscina.

Porém, apesar dos dias mais curtos, as horas reduzidas de sol, este ainda queima e os raios ultravioletas continuam a ser inimigos da pele. Por isso, se ainda pretende aproveitar a praia, os protetores solares continuam a ser os seus melhores amigos. Se vai desfrutar do bom tempo numa esplanada com amigos ou família, esse produto também é essencial. Principalmente, no rosto.

Deixamos sugestões de protetor solar facial para poder aproveitar os dias de verão, no outono.

Anthelios UVmune SPF50+, La Roche Posay, 15,65€

Protetor solar de rosto, Solare, 6,50€

Protetor solar de rosto Reflexe Solaire, Avène, 7,46€

Protetor solar facial, Eucerin, 20,25€

Protetor Photoderm Aquafluide, Bioderma, 13,74€

Protetor solar de rosto, Clarins, 19,80€

Protetor solar de rosto Abeille Royale, Guerlain, 47,28€

Protetor solar Sunissime, Lierac, 29,90€

Fotoprotetor Fusion Water, Isdin, 20,62€

Protetor solar de rosto, Dior, 44,99€