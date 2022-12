Presentes de última hora sem filas e para quem tem tudo

Deixamos sugestões de presentes de última hora que pode escolher a gosto e têm a vantagem de poderem ser oferecidos a quem tem tudo. Mesmo àquelas pessoas de gosto refinado que são mesmo difíceis de agradar.

Mais clássicos ou informais, mais contemporâneos ou mais clássicos e revivalistas, há também muita aventura, música e artes.

E como uma vantagem não vem sozinha, nesta listagem são elencadas propostas de presentes que podem ser comprados a partir de casa e sem ter de mergulhar em grandes superfícies e estar nas filas para pagar. E ainda sem ter de esperar pelo embrulho. Um bonito envelope, basta. É o mínimo!

Tudo a partir do conforto de casa e com a grande probabilidade de ouvir um efusivo obrigada quando a oferecer.

Os vouchers são sempre a opção mais clássica, mas se quer personalizar nada melhor do que uma experiência, um concerto, uma peça de teatro ou mesmo uma entrada para um festival de verão. Veja abaixo algumas opções, mas verifique sempre as ligações de segurança, como em todas as compras online.

Ana Moura está em digressão com o novo álbum Casa Guilhermina. A cantora vai estar no Porto e em Lisboa. Seja no Super Bock Arena/Pavilhão Rosa Mota, a 18 de março, seja no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 19, os bilhetes estão à venda a partir dos 25 euros.

Para os saudosistas, é importante lembrar que 2023 vai trazer de volta bandas como os D’ZRT e os Excesso. Os primeiros têm espetáculos marcados um pouco por todo o país, mas verifique bem a cidade que escolhe e as datas disponíveis. No momento, há bilhetes para Lisboa, a 2 de maio, no Porto, a 21, em Elvas, a 27, no Funchal, a 3 de junho, e a 19 de agosto, em Faro. Consulte todos os detalhes no site da banda, que encaminha para a venda de tickets.

Quanto aos Excesso, a célebre boysband está disponível. O concerto Até ao Fim, nome do último álbum do grupo, de 1999, está marcado para 19 de maio de 2023, na Altice Arena, em Lisboa com bilhetes a partir dos 25 euros.

Mas há um mundo inteiro por descobrir. Eros Ramazotti, a 3 e 4 de fevereiro e a partir de 25 euros, Michael Boublé mas já só na data extra de 28 de janeiro e a partir de 50 euros, e Andrea Bocelli a 30 de junho e a 1 de julho, também a partir de igual valor. Pesquise por mais artistas nacionais e internacionais mais aqui e aqui.

Um pouco mais dispendiosos, estão também disponíveis os bilhetes para os tão célebres quão desejados festivais de verão de maior dimensão e pode procurar aqui e aqui.

De 25 de janeiro a 22 de março há Aulas Públicas pela Companhia Nacional de Bailado. Esta abertura ao público dos bastidores da preparação de um espetáculo decorre no Teatro Camões, em Lisboa, e os bilhetes começam nos 3 euros. Mas pode sempre oferecer mais dança, e pode consultar a agenda aqui e os respetivos bilhetes.

Neste rol de opções, não faltam propostas de teatro em todo o território nacional e também exposições nos mesmos moldes. Também aqui, um alerta para a necessidade de verificar as datas e as localizações dos espetáculos.

Se porventura quer agradecer una peça de roupa ou acessório, mas tem medo de arriscar, já existem lojas de mass market que dispõem de cartões presentes online e de vários montantes. O risco de falhar diminui severamente. Entre elas, está a Zara ou Primark. Lojas como a C&A também têm disponíveis vouchers, mas apenas em loja.

Se quer participar e ajudar nos programas de família, porque não oferecer bilhetes para Concertos para Bebés, para o Oceanário – também em versões combinadas com o teleférico -, o Jardim Zoológico ou o cartão Kit Circuitos Ciência Viva, que dá acesso a dezenas de atividades por todo o território nacional e por 55 euros para dois adultos ou um casal e filhos.

Hotéis, massagens, passeios, viagens de helicópteros, refeições gourmet e bilhetes para jogos da bola, o mundo das experiências é cada vez mais vasto. Veja o que pode encontrar aqui e aqui.