Quatro dicas para quem viaja com medicamentos prescritos

Viajar com medicamentos pode ser mais complicado, mas a Delas.pt reuniu algumas dicas para, na hora de fazer as malas, não se preocupar com isso.

Opte por levar os medicamente na bagagem de mão

A bagagem de mão fica consigo desde o momento em que entra no avião até ao desembarque, então este é o local mais seguro onde levar os medicamentos prescritos.

A bagagem que segue para o porão tem probabilidade de ser desviada e, se os medicamentos forem de toma diária, pode ser um problema chegar ao destino final sem eles.

Leve medicamentos a mais

Para evitar ficar sem medicação enquanto viaja, embale mais do que acha que vai precisar. O ideal será levar o dobro, mas não se esqueça que existem países com restrições sobre a quantidade de medicamentos. O melhor é verificar esses detalhes com as embaixadas de cada destino.

Armazene corretamente os medicamentos

Temperaturas altas podem comprometer a eficácia dos medicamentos. Mantenha os medicamentos na embalagem original, uma vez que têm as condições adequadas de armazenamento.

Na chegada ao destino, se notar alguma mudança na aparência ou cheiro, o melhor a fazer é não consumir os comprimidos.

Consulte o médico antes de viajar

Antes de embarcar numa nova aventura, consulte um profissional de saúde. Eles podem fornecer conselhos valiosos adaptados às suas necessidades médicas específicas e planos de viagem. Os médicos também fornecem a documentação e as prescrições necessárias para garantir que a medicação seja suficiente para a viagem.