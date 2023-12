Seis receitas para rentabilizar as sobras do bacalhau da Consoada

Com um pouco de criatividade e mais alguns ingredientes pode sempre rentabilizar o bacalhau que acabou por não ser comido na noite da Consoada. Para lá da ancestral e saborosa roupa velha, na qual juntamos todos os ingredientes de sobra e refogamos em cama de azeite e alho, veja também outras soluções que vão fazer um ‘vistão’, as delícias em família e ainda poupar, evitando desperdício.

O volume de ingredientes das receitas são indicativas, devendo o cálculo ser feito com base nas sobras e no peso de bacalhau de que dispõe



Bacalhau com couve e molho Béchamel

Ingredientes

Sobras de bacalhau cozido desfiado

2 cebolas

6 dentes de alho

Louro

Azeite

Vinagre

Batatas q.b

Cenouras q.b

Couve q.b

Molho Béchamel

250 ml de leite

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

sal a gosto

Casca de limão

Pimenta a gosto

Noz-moscada a gosto

Sal

Modo de preparação

Numa frigideira, coloque a cebola corta em rodelas, os dentes de alho também às lascas, folha de louro, azeite e um fiozinho pequeno de vinagre (para acelerar a cozedura). Quando estiver alourado, coloque o bacalhau desfiado. Num tacho à parte, coza as batas, as cenouras e as couves.

Num terceiro tacho, faça o molho béchamel colocando o leite, a casca de limão, sal, noz moscada e pimenta a gosto e manteiga e a farinha sem grumos. Mexa bem e leve ao lume até espessar.

Num pirex largo, comece por dispor o preparado do bacalhau, uma segunda camada com as batatas e as cenouras, a terceira com couve e o molho béchamel no topo. Leve ao forno até ficar alourado. Sirva com azeitonas.

Bacalhau com broa, grão, couve estufada e presunto

Ingredientes

2 Lombos de bacalhau

4 dentes de alho

1 folha de lour

Azeite em abundância

Puré de grão:

250g de grão cozido

1/2 colher de café de pimentão doce

água q.b

1 fio de azeite

Sal e pimenta

Trouxa:

Folhas de couve portuguesa

100 g de cebola laminada

200g de aparas de couve laminada

2 folhas de louro

75g de presunto

15g de alho picado

Azeite q.b.

Crumble de Broa:

300g de broa

25g de coentros

50ml de azeite

Modo de preparação:

Num tacho, junte a cebola, as aparas da couve laminada, o alho, o presunto, o louro e o azeite. Refogue em lume brando e, quando a cebola estiver pronta, descarte a folha de louro e deixe arrefecer.

Enquanto isso, faça o puré: num robô de cozinha junte o grão previamente cozido, azeite, pimentão-doce, sal e triture. Vá adicionando água aos poucos até estar cremoso.

Aqueça um tacho com água e sal e coza a couve. Quando estiver cozida, passe-a por água fria e escorra.

Junte pedaços de broa, coentros e azeite e triture até ter uma textura arenosa. Transforme as migas em crumble, salteando até ficar crocante.

Retire as espinhas do lombo de bacalhau, coloque-o num tabuleiro com a pele para cima e regue abundantemente com azeite. Junte louro, alho e leve a confitar no forno, a 80ºC, por cerca de meia hora e até o bacalhau começar a lascar.

Avance para a trouxa: estenda a folha de couve, descarte o talo, recheie com a cebolada, tempre co pimenta, sal e enrole. Por fim, regue com o azeite da cebolada e leve também ao forno.

No prato, comece por servir quenelles de puré de grão, depois a trouxa de couve, o bacalhau,um fio de azeite e a broa

(por chef Marlene Vieira, no livro ‘Cozinha de Chef’)

Hambúrguer de roupa velha (para quatro pessoas)

Ingredientes

400g grão-de-bico

400g couve (sobras)

200g bacalhau ou paloco (sobras)

200g cenoura

200g batata

40g pão de mistura ralado

1 colher de sopa de azeite (10g)

Pimenta q.b.

Noz moscada q.b.,

Cebolinho q.b.,

1 folha de louro

Modo de preparação



Comece por esmagar o grão-de-bico. Envolva com as sobras de peixe, couve e pão ralado, com a pimenta, noz moscada, cebolinho, folha de louro. Misture tudo e molde até obter a forma de um hambúrguer. Numa frigideira antiaderente coloque um fio de azeite (1 colher de sopa) e limpe o excesso com papel absorvente. Passe os hambúrgueres na frigideira.

Por fim, acompanhe com palitos de batata e cenoura assados no forno.

(por “Natal Saudável com Zero Desperdício”, DGS)

Bacalhau Confitado com Favinhas ao Gengibre e Coentros

Ingredientes

Bacalhau

250 g de Favas Finas

1/2 pimento vermelho

2 c. de sopa de amendoins

2 c. de sopa de sementes de sésamo

1 c. de sopa de gengibre ralado

Coentros q.b.

Alho e louro q.b.

Azeite q.b.

Sal e pimenta preta q.b.

Modo de preparação

Secar bem o bacalhau com papel absorvente, colocar num tacho e cobrir com azeite (reaproveitar este azeite depois para confecionar pratos de peixe, temperar saladas quentes, massas, etc.);

Acrescentar ao tacho 1 cabeça de alho cortada ao meio, 1 folha de louro e 1 c. de chá de grãos de pimenta. Cozinhar em lume muito brando (pode borbulhar sem ferver) por 20 a 25 min;

Enquanto isso, cozer as favas em água com sal até ficarem al dente;

Aquecer um fio de azeite num wok ou numa frigideira antiaderente alta, saltear ligeiramente 1 dente de alho e 1 c. de sopa de gengibre ralados;

Juntar o pimento vermelho cortado em cubinhos e cozinhar 4 a 5 min., juntar as favinhas e saltear mais 2 a 3 min.;

Salpicar tudo com os amendoins e coentros picados grosseiramente, envolver 1 a 2 min. e desligar;

Servir o bacalhau confitado com as favinhas, com 1 fio do azeite de confitar o bacalhau e sementes de sésamos tostadas.

(por Pescanova)

Mousse de bacalhau

Ingredientes

100g de pão do dia anteriores

Azeite q.b

Orégãos q.b

140g de bacalhau

380g de batata

Sal q.b

30g de cebola

40g de cenoura

100g de couve

Vinagre q.b.

Salsa q.b.

Pimentão doce q.b.

Modo de Preparação

Utilize o pão do dia anterior e torre-o com um azeite preparado previamente com alho e orégãos.

Cozinhe o bacalhau juntamente com as batatas em água temperada com sal. Depois de cozidos, escorra-os e refogue tudo com cebola e azeite. Triture todos os ingredientes juntos, adicionando a salsa.

Salteie a cenoura e a couve em azeite e alho e acrescente vinagre.

Para empratar, coloque a tosta. A mousse de bacalhau, a couve e a cenoura, e finalize com uma pitada de pimentão doce e de salsa.

(por chef Telmo Neto no livro ‘Grandes Sabores sem Desperdício’, Eurest)

Bacalhau na Broa com Azeitonas e Salsa

Ingredientes

Bacalhau

Broa de milho

Azeite q.b.

1 cebola

1 dente de alho

8 azeitonas pretas

Salsa q.b.

Sal e pimenta preta q.b.

Modo de Preparação

Usar o bacalhau desfiado, passar por água fria corrente e secar com papel absorvente.

Cortar uma “tampa” no cimo da broa, retirar o miolo da broa deixando a côdea com 1 a 2 cm de espessura de modo a ficar com uma “taça”.

Amolecer em azeite a cebola cortada em meias-luas e o alho picado. Juntar o bacalhau e saltear por 2 a 3 minutos. Acrescentar o miolo de broa esfarelado, as azeitonas picadas e a salsa picada, temperar com uma ligeira pitada de sal e pimenta preta, se necessário regar com mais um fio de azeite e cozinhar 1 a 2 min.

Deitar a mistura na broa, tapar com a “tampa”, regar com um fio de azeite e levar ao forno pré-aquecido a 180 ° C por 10 min. aprox.

(Por Pescanova)