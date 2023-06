Sensíveis ao toque. Tops, vestidos e biquinis de texturas para agarrar o verão

Em cores garridas ou mais discretas, com cortes assimétricos ou mais clássicos, os tecidos texturizados regressam em força neste verão para trazer romantismo à época quente.

Propostas que podem ser usadas quer em contexto do quotidiano como na praia, trazendo o relevo e o toque como acrescento sensorial.

Os tecidos de relevo nunca deixaram de fazer parte do guarda-roupa, mas agora, pela sua composição, tornam-se apetecíveis por serem mais extensíveis, jogaram com a ideia de movimento criada pelo jogo de luz de sombra e convocarem outros sentidos que não apenas o visual.

Veja abaixo algumas propostas, mais coloridas ou discretas, e apaixone-se pela tendência.

Top Cut out textura, Zara, 12.95€

Top tubular em malha com textura, H&M, 19.99€

Vestido curto caicai com textura, Brownie, no El Corte Inglés, 49.90€

Vestido midi textura, Zara, 22.95€

Top com textura e pormenor de argola, Mango, 17.99€

Vestido textura folho, Mango, 35.99€

Vestido Textura, Tiffosi, 25.99€

Macacão texturado com estampado floral, Salsa Jeans, 89.95€

Top Menorca V3, Cantê, 54.90€

Bottom Aguilla V3, Cantê, 45.90€

CHIAKI C3, Latitid, 107€

Fato de Banho com Laço e Tecido com Textura, Dolores Cortés, no El Corte Inglés, 49.50€